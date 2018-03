Os 20 melhores desenhos animados dos anos 1980 e 1990

Pokémon (1997-2018)



O anime é dividido em 20 temporadas, que começaram a ser exibidas em 1997. O seu enredo é centrado no jovem Ash, um garoto de dez anos que sonha em se tornar um mestre Pokémon. No entanto, ele acorda atrasado no dia de receber seu primeiro Pokémon, e acaba com a missão de treinar o teimoso e irreverente Pikachu, que se torna o seu fiel escudeiro.