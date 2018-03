As 10 melhores séries de 10 países para ver na Netflix

La Casa de Papel (2017), Álex Pina, Espanha

A série é centrada em oito ladrões habilidosos, que se trancam na Casa da Moeda da Espanha com reféns. O objetivo do grupo é fazer o maior roubo da história, levando dos cofres públicos mais de 2 bilhões de euros. Para que tudo dê certo, a gangue precisa lidar com as dezenas de pessoas que mantêm em cativeiro e com as investidas das forças policiais, que tentam frustrar o crime a todo custo.