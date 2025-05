Desafio Nobel de Literatura: Você leu no máximo 8 desses 75 livros — e isso expõe o mundo, não você

Num mundo que celebra velocidade, vender não é mais um detalhe — é o critério. E o que não cabe no algoritmo, evapora. A literatura que sobrevive a isso, a que resiste com frases longas, pausas incômodas e idiomas pouco traduzidos, vira exceção. Vira luxo. Vira ruído de fundo. É por isso que, ao olharmos para uma lista com 75 livros escritos por ganhadores do Nobel entre 1950 e 2024, a pergunta real não é quantos você leu — mas quantos o mundo permitiu que você encontrasse.

Mesmo entre leitores ávidos, poucos ultrapassam oito. E não por falta de vontade. Mas porque quase nada, em nossa formação escolar, editorial ou digital, nos aponta para essas obras. São livros que não aparecem na estante do aeroporto, nem no destaque do feed. Requerem tempo. Pedem silêncio. Às vezes, pedem até humildade — porque muitos deles nos expulsam logo no início. Não se oferecem. Não seduzem. Só continuam ali, como pedras fundas num rio raso demais.

Esta lista não quer medir desempenho. Quer revelar um descompasso. A imensa distância entre o que é essencial e o que chega às mãos. Entre o que se premia por sua potência estética, política, histórica — e o que se distribui como produto fácil, de digestão rápida, pronto para virar trend. Ler um Nobel, hoje, é quase um ato subversivo. Um desvio de rota. Um “não” sussurrado diante do barulho da cultura de consumo.

Mas este não é um texto contra best-sellers. É um texto contra o apagamento. Contra a ideia de que tudo que não é popular é hermético. Que o difícil é elitista. Que o denso é dispensável. Não é. É só que exige outra cadência. Um outro fôlego. Quem leu Toni Morrison sabe disso. Quem tentou ler Herta Müller e parou na metade também sabe. Às vezes, o livro não termina — mas permanece. E é isso que conta.

Então, se você leu dois, sete ou nenhum… não importa. O número, aqui, não diz sobre o leitor. Diz sobre o mundo. Um mundo que traduz pouco, ensina mal, vende demais — e lê, quando pode, nas brechas. Ainda assim, entre essas brechas, há livros que sobrevivem como faróis. E pode ser que um deles, justamente hoje, encontre você.

1950 — Bertrand Russell → História da Filosofia Ocidental (1945)

1951 — Pär Lagerkvist → Barrabás (1950)

1952 — François Mauriac → Thérèse Desqueyroux (1927)

1953 — Winston Churchill → Memórias da Segunda Guerra Mundial (1948-1953)

1954 — Ernest Hemingway → O Velho e o Mar (1952)

1955 — Halldór Laxness → Gente Independente (1934-1935)

1956 — Juan Ramón Jiménez → Platero e Eu (1914)

1957 — Albert Camus → O Estrangeiro (1942)

1958 — Boris Pasternak → Doutor Jivago (1957)

1959 — Salvatore Quasimodo → Dia Após Dia (Poesias Escolhidas) (1947)

1960 — Saint-John Perse → Anábase (1924)

1961 — Ivo Andrić → Ponte Sobre o Drina (1945)

1962 — John Steinbeck → As Vinhas da Ira (1939)

1963 — Giorgos Seferis → Mitistorema (1935)

1964 — Jean-Paul Sartre → O Ser e o Nada (1943)

1965 — Mikhail Sholokhov → O Don Silencioso (1928-1940)

1966 — Shmuel Yosef Agnon → Hóspede por uma Noite (1939)

1966 — Nelly Sachs → As Chaminés (1947)

1967 — Miguel Ángel Asturias → O Senhor Presidente (1946)

1968 — Yasunari Kawabata → País de Neve (1947)

1969 — Samuel Beckett → Esperando Godot (1952)

1970 — Aleksandr Solzhenitsyn → Arquipélago Gulag (1973)

1971 — Pablo Neruda → Canto Geral (1950)

1972 — Heinrich Böll → O Palhaço (1963)

1973 — Patrick White → Voss (1957)

1974 — Eyvind Johnson → O Retorno de Ulisses (1946)

1974 — Harry Martinson → Aniara (1956)

1975 — Eugenio Montale → Ossos de Sépia (1925)

1976 — Saul Bellow → Herzog (1964)

1977 — Vicente Aleixandre → A Destruição ou o Amor (1935)

1978 — Isaac Bashevis Singer → A Família Moskat (1950)

1979 — Odysseas Elytis → Louvada Seja (1959)

1980 — Czesław Miłosz → Mente Cativa (1953)

1981 — Elias Canetti → Auto de Fé (1935)

1982 — Gabriel García Márquez → Cem Anos de Solidão (1967)

1983 — William Golding → O Senhor das Moscas (1954)

1984 — Jaroslav Seifert → Poesias Escolhidas (1920-1980)

1985 — Claude Simon → A Estrada de Flandres (1960)

1986 — Wole Soyinka → A Morte e o Cavaleiro do Rei (1975)

1987 — Joseph Brodsky → A Musa em Exílio (1972)

1988 — Naguib Mahfouz → Trilogia do Cairo (1956-1957)

1989 — Camilo José Cela → A Família de Pascual Duarte (1942)

1990 — Octavio Paz → O Labirinto da Solidão (1950)

1991 — Nadine Gordimer → O Melhor Tempo é o Presente (1991)

1992 — Derek Walcott → Omeros (1990)

1993 — Toni Morrison → Amada (1987)

1994 — Kenzaburō Ōe → Uma Questão Pessoal (1964)

1995 — Seamus Heaney → Norte (1975)

1996 — Wisława Szymborska → Correio Literário — ou Como Se Tornar (ou Não) um Escritor (2000)

1997 — Dario Fo → Morte Acidental de um Anarquista (1970)

1998 — José Saramago → Ensaio sobre a Cegueira (1995)

1999 — Günter Grass → O Tambor (1959)

2000 — Gao Xingjian → A Montanha da Alma (1990)

2001 — V. S. Naipaul → Uma Curva no Rio (1979)

2002 — Imre Kertész → Sem Destino (1975)

2003 — J. M. Coetzee → Desonra (1999)

2004 — Elfriede Jelinek → A Pianista (1983)

2005 — Harold Pinter → A Volta ao Lar (1965)

2006 — Orhan Pamuk → Meu Nome é Vermelho (1998)

2007 — Doris Lessing → O Carnê Dourado (1962)

2008 — J. M. G. Le Clézio → Deserto (1980)

2009 — Herta Müller → Tudo o que Tenho Levo Comigo (1998)

2010 — Mario Vargas Llosa → A Festa do Bode (2000)

2011 — Tomas Tranströmer → Mares do Leste (1974)

2012 — Mo Yan → Sorgo Vermelho (1986)

2013 — Alice Munro → Fugitiva (2004)

2014 — Patrick Modiano → Rua das Lojas Escuras (1978)

2015 — Svetlana Alexievich → Vozes de Tchernóbil (1997)

2016 — Bob Dylan → Blowin’ in the Wind (1962)

2017 — Kazuo Ishiguro → Vestígios do Dia (1989)

2018 — Olga Tokarczuk → Sobre os Ossos dos Mortos (2009)

2019 — Peter Handke → Ensaio sobre o Louco por Cogumelos (2013)

2020 — Louise Glück → Poemas 2006-2014 (2023)

2021 — Abdulrazak Gurnah → Paraíso (1994)

2022 — Annie Ernaux → Os Anos (2008)

2023 — Jon Fosse → Melancolia (1995)

2024 — Han Kang → A Vegetariana (2007)