10 livros sobre solidão e autoconhecimento que vai tocar cada pedaço da sua alma

Sidarta (1922), de Hermann Hesse

Sidarta é um jovem em busca da verdade espiritual, mas recusa todas as doutrinas prontas. Ele abandona mestres, religiões e prazeres mundanos, tentando encontrar seu próprio caminho. Ao longo dos anos, vive como mendigo, amante, comerciante e eremita — e em cada fase, aprende algo novo sobre o vazio e a plenitude. A jornada é longa, cheia de rupturas internas e epifanias silenciosas. Hesse escreve com clareza e lirismo, construindo uma fábula filosófica sobre a natureza do eu. O autoconhecimento aqui não é racional — é sensorial, vivido. A solidão não é um fardo, mas uma condição do despertar. Um livro para quem busca mais do que respostas: busca paz.