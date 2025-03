O mundo do entretenimento não é apenas um campo de expressão artística, mas também um dos setores mais lucrativos da economia global. Ao longo das décadas, diversos atores e atrizes construíram verdadeiros impérios financeiros, combinando talento com investimentos estratégicos dentro e fora da indústria cinematográfica. Muitos deles expandiram sua influência para negócios como marcas de produtos, propriedades imobiliárias e participação em empresas de tecnologia, aumentando significativamente suas fortunas. Em 2025, essa tendência continua forte, consolidando alguns nomes no topo da lista dos artistas mais ricos do planeta.

Nesta lista atualizada, apresentamos os 10 atores e atrizes mais ricos do mundo, com base nas estimativas mais recentes de patrimônio líquido. Esses artistas não apenas acumularam riqueza por meio de seus trabalhos em filmes e séries de sucesso, mas também souberam diversificar seus rendimentos, seja por meio de suas próprias produtoras, parcerias comerciais ou investimentos no mercado financeiro. Alguns, como Jami Gertz e Tyler Perry, construíram fortunas bilionárias, enquanto outros continuam lucrando com franquias de grande sucesso, como Tom Cruise e Dwayne “The Rock” Johnson.

Os números desta lista refletem o impacto contínuo que esses astros exercem na indústria do entretenimento e nos negócios em geral. Além disso, muitos deles utilizam parte de sua riqueza para causas sociais e filantrópicas, ampliando seu legado para além das telas. Confira abaixo os 10 atores e atrizes mais ricos do mundo em 2025 e descubra como cada um deles alcançou essa posição de destaque.

1 — Jami Gertz (US$ 3 bilhões) Divulgação / Disney Channel Embora tenha começado sua carreira como atriz em filmes de sucesso nos anos 80, como “Os Garotos Perdidos”, Jami Gertz fez sua fortuna por meio de investimentos e co-propriedade da equipe de basquete Atlanta Hawks. Sua atuação em Hollywood foi ofuscada por seu talento empresarial, tornando-a a atriz mais rica do mundo, com um patrimônio que ultrapassa os bilhões de dólares.

2 — Tyler Perry (US$ 1,4 bilhão) Divulgação / Netflix Escritor, ator, diretor e empresário, Tyler Perry construiu um império no entretenimento com sua franquia “Madea” e o Tyler Perry Studios. Seu trabalho revolucionou o cinema afro-americano, criando narrativas autênticas e impactantes. Além do sucesso em Hollywood, é um filantropo ativo e um dos poucos artistas a alcançar o status de bilionário na indústria cinematográfica.

3 — Jerry Seinfeld (US$ 950 milhões) Divulgação / Netflix Criador e estrela da icônica sitcom “Seinfeld”, Jerry Seinfeld revolucionou a comédia televisiva nos anos 90. Seu humor observacional conquistou milhões de fãs, tornando a série uma das mais lucrativas da história. Após o fim da sitcom, ele continuou sua carreira no stand-up e produziu conteúdos de sucesso, consolidando seu nome entre os comediantes mais influentes de todos os tempos.

4 — Dwayne “The Rock” Johnson (US$ 800 milhões) Divulgação / Upi De astro do WWE a um dos atores mais bem pagos de Hollywood, Dwayne Johnson se destacou em franquias como “Jumanji” e “Velozes e Furiosos”. Com seu carisma e presença marcante, ele também expandiu sua influência nos negócios e na filantropia. Dono de uma produtora e de uma marca de tequila de sucesso, Johnson se tornou um verdadeiro império do entretenimento.

5 — Shahrukh Khan (US$ 715 milhões) Divulgação / Rapid Eye Movies Considerado o “Rei de Bollywood”, Shahrukh Khan é um dos atores mais amados e bem-sucedidos da Índia. Com uma carreira de mais de 30 anos, estrelou inúmeros sucessos como “Dilwale Dulhania Le Jayenge” e “My Name is Khan”. Além de sua atuação carismática, ele é empresário e filantropo, contribuindo para causas sociais e fortalecendo ainda mais sua posição como ícone do cinema indiano.

6 — Tom Cruise (US$ 570 milhões) David James / Paramount Pictures Um dos maiores astros de ação da história do cinema, Tom Cruise construiu uma carreira brilhante em Hollywood com filmes como “Missão: Impossível”, “Top Gun” e “Minority Report”. Com dedicação extrema a seus papéis e cenas de ação reais, ele se tornou referência na indústria cinematográfica e continua sendo um dos atores mais influentes e bem pagos do mundo.

7 — George Clooney (US$ 550 milhões) Divulgação / Universal Pictures Ator e diretor renomado, George Clooney se destacou em Hollywood com papéis memoráveis em filmes como “Onze Homens e um Segredo” e “Syriana”. Além de seu talento na atuação, ele também brilha como cineasta e empresário. Fora das telas, é um ativista humanitário comprometido, investindo em causas sociais e ajudando a transformar vidas ao redor do mundo.

8 — Robert De Niro (US$ 500 milhões) Divulgação / The Weinstein Company Um dos maiores atores de todos os tempos, Robert De Niro se tornou ícone do cinema com performances inesquecíveis em “Taxi Driver”, “O Poderoso Chefão II” e “Touro Indomável”. Sua versatilidade o permitiu brilhar em dramas, comédias e thrillers. Além da atuação, ele investe na indústria hoteleira e é um forte defensor das artes e da política social.

9 — Amitabh Bachchan (US$ 455 milhões) Divulgação / Rapid Eye Movies Lenda viva do cinema indiano, Amitabh Bachchan conquistou gerações de fãs com sua atuação intensa e presença marcante. Desde os anos 70, tem sido um dos atores mais influentes de Bollywood, estrelando sucessos como “Sholay”, “Piku” e “Pink”. Além do sucesso no cinema, é apresentador de TV, empresário e filantropo, desempenhando um papel importante na sociedade indiana e internacionalmente.