Os 7 atores e atrizes mais premiados da história do Oscar: lendas que marcaram o cinema para sempre

Daniel Day-Lewis — 3 vitórias

Daniel Day-Lewis é o único ator a vencer três Oscars de melhor ator, conhecido por seu método extremo de atuação. Em “Meu Pé Esquerdo” (1989), viveu um homem com paralisia cerebral, treinando por meses para realizar movimentos mínimos com o pé, garantindo um desempenho visceral. Anos depois, em “Sangue Negro” (2007), interpretou um magnata do petróleo inescrupuloso, entregando uma performance tão intensa que redefiniu o cinema moderno. Sua terceira vitória veio com “Lincoln” (2012), onde incorporou o presidente americano com uma precisão impressionante. Day-Lewis se aposenta e retorna à atuação esporadicamente, escolhendo papéis desafiadores e mergulhando completamente em cada um. Seu compromisso inabalável com a arte o tornou uma lenda viva do cinema.