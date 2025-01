100% ignorada, mas adoravelmente fofinha e hilária: a comédia romântica com Jennifer Lawrence, no Prime Video, que ninguém se importou

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz aos 23 anos, Jennifer Lawrence consolidou-se como um dos talentos mais versáteis de sua geração. Protagonista da comédia “Que Horas Eu Te Pego?”, dirigida por Gene Stupnitsky, que também assina o roteiro ao lado de John Phillips, a atriz demonstra ousadia ao assumir um papel que exige um nível de exposição raramente visto nas comédias recentes. Em uma época em que produções para maiores de idade são cada vez mais escassas, o filme resgata o espírito irreverente e despretensioso que marcou clássicos do gênero.

Lawrence interpreta Maddie, uma mulher extrovertida e cheia de atitude que enfrenta dificuldades financeiras, trabalhando como motorista de aplicativo enquanto luta para manter a casa herdada da mãe. Sem alternativas para quitar suas dívidas, ela se depara com um anúncio inusitado: um casal abastado procura uma jovem atraente para sair com seu filho de 19 anos em troca de um carro.

Vendo nisso a chance de resolver sua situação, Maddie aceita a proposta e conhece os superprotetores Laird (Matthew Broderick) e Alison (Laura Benanti). Convencidos de que Percy (Andrew Barth Feldman), tímido e introvertido, precisa de um incentivo para enfrentar a vida universitária em Princeton, eles apostam na influência de Maddie. Apesar da diferença de idade, ela se apresenta como a candidata ideal e embarca em uma missão cômica e desastrosa para conquistar o rapaz sem que ele perceba o plano por trás do encontro.

Sem carro, Maddie se locomove de maneiras improváveis pela cidade, recorrendo a patins, vans sucateadas e caronas inusitadas. Sua primeira tentativa de aproximação com Percy, em seu trabalho num abrigo de animais, resulta em um fiasco completo, incluindo um acidente com spray de pimenta e uma luta completamente nua na praia. Com um impecável timing cômico, Lawrence se entrega à comédia física sem reservas, garantindo momentos hilários e cenas memoráveis.

Além das risadas, o filme insere uma crítica sutil à desigualdade econômica em cidades turísticas, onde a ostentação dos visitantes contrasta com as dificuldades enfrentadas pelos moradores locais fora da alta temporada. No entanto, a produção também gerou polêmica ao retratar um relacionamento entre uma mulher mais velha e um jovem de 19 anos. Stupnitsky rebateu as críticas com uma provocação: por que o público não demonstrou a mesma indignação quando Lawrence viveu um romance com um homem 15 anos mais velho em “O Lado Bom da Vida”?

Embora não revolucione o gênero, “Que Horas Eu Te Pego?” brilha pelo talento de sua protagonista. Jennifer Lawrence domina a tela com sua presença magnética e habilidade de equilibrar humor e carisma. O filme pode não ser extraordinário, mas sua estrela certamente é – e sua entrega irrestrita ao papel transforma cada cena em um espetáculo à parte.