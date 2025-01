Em apenas 9 dias, 15 milhões de pessoas já assistiram na Netflix: a série que virou sensação no streaming

Se todas as cartas de amor são ridículas — e são —, o que dizer das cartas de amor que alguém escreve para a razão de seu afeto, nas quais derrama-se em sentimentos que não confessaria nem às paredes? A despeito da ideia que mais se coadune com a visão de mundo do freguês, a verdade é que para se amar é preciso ser, antes de qualquer outra coisa, maduro — e aí sempre cabe chamar Nelson Rodrigues (1912-1980) e aconselhar que os jovens envelheçam depressa e, assim, amem, amem à mancheia. Amar só depois dos trinta, com firma reconhecida em cartório, eis a solução para boa medida da amargura do viver.

Lara Jean Song Covey, a mocinha de “Para Todos os Garotos que Já Amei” (2018), segue o conselho que o Anjo Pornográfico dá de graça e vive a mais humana das emoções antes consigo, para só então, um dia, quem sabe, partilhá-la com merecer. “Com Carinho, Kitty”, uma derivação do filme de Susan Johnson, concentra-se em Kitty Song Covey, a irmã caçula da protagonista interpretada por Lana Condor, desbravando nos oito episódios da segunda temporada a personalidade magnética de uma garota que só quer se divertir. E sabe exatamente o que fazer para tal.

Depois de um hiato de cerca de dois anos, a segunda parte parece querer abandonar a cara de novelinha infantojuvenil e aposta na complexificação das subtramas, a começar por coadjuvantes que roubam a cena com seus casos mais ou menos sérios, um ponto de inflexão quanto ao que Jenny Han traz no romance homônimo, publicado em 2014. Percebe-se no roteiro de Han essa intenção de emular a verdadeira vida de jovens adultos, com metidos em relacionamentos tóxicos e fugazes, nos quais afundam-se e se autoconhecem.

Kitty volta à Escola Coreana Independente de Seul, a boa e velha KISS para o segundo semestre, ainda apaixonada por Yuri, a personagem de Gia Kim, mas disposta a superar confusões pretéritas, como a que a fez a tomar distância de Min Ho, seu colega de quarto e confidente, quando este revelou estar apaixonado por ela no voo de volta para casa durante as férias de inverno. Uma plêiade de celebridades sul-coreanas entra na continuação de “Com Carinho, Kitty”, mas Anna Cathcart, por evidente, e Sang Heon Lee permanecem sendo os donos do Mercado Gwangjang e adjacências, numa história entre pudica e insinuante — bem ao gosto de Nelson, aliás.

Série: Com Carinho, Kitty — 2ª temporada

Criação: Jenny Han

Ano: 2023-2025

Gêneros: Romance/Coming-of-age

Nota: 8/10