5 séries que estrearam agora na Netflix e já estão entre as mais assistidas do mundo

Ransom Canyon (2025), April Blair

Anna Kooris / Netflix

Entre campos extensos e paisagens rochosas do interior texano, três famílias lidam com o peso do passado e os embates do presente em um cenário onde a tradição ainda impõe regras não escritas. As rotinas rurais, marcadas por esforço físico e silêncios densos, são atravessadas por amores inesperados, antigas mágoas e segredos cuidadosamente guardados. Viver sob o mesmo céu exige alianças frágeis e coragem para enfrentar não apenas a terra dura, mas também as feridas emocionais que insistem em não cicatrizar. As relações se constroem em meio à poeira das estradas, sob o sol escaldante e a sombra de histórias mal resolvidas. Enquanto paixões intensas se inflamam e antigas rivalidades retornam com força, os personagens precisam decidir o que estão dispostos a perder ou preservar. O tempo parece correr em outro ritmo nesse território onde cada gesto carrega um peso ancestral e cada escolha repercute como um trovão entre os vales.