A nova temporada da série mais aguardada de 2025 acaba de estrear na Netflix

A vida e seus golpes inesperados muitas vezes fazem-nos ter a certeza de que estamos num imenso tabuleiro, onde alguém controla o que pensamos, subverte nossas vontades e eis que chega a hora de encarar no susto uma mudança sem a qual todos passariam muito bem. Esses abusos do destino, a que todos têm de se acostumar porque inevitáveis, determinam de que maneira cruzaremos o trecho que resta da estrada, se olhando mais o chão, ou, se, ao contrário, quanto mais alta a cabeça, mais perto estaremos da verdade.

Sem sorte não se chupa nem um Chicabon, disse Nelson Rodrigues (1912-1980) certa feita, e tanto menos se sai de cama e se enfrenta os perigos grandes e pequenos da vida como ela é na rua. Dissociar o homem de sua ganância, que por seu turno vem muitas vezes escondida sob o manto exuberante da natureza, é tarefa pretensiosa para qualquer produção audiovisual, de modo que nem sempre bastam um bom diretor, elenco afinado e uma edição cuidadosa para liquidar a fatura. Em sua quarta temporada, “You” esmiúça as diversas faces da psicopatia como poucas vezes se viu, tomando um vilão por um anti-herói carismático, que arrasa corações femininos com uma personalidade doce que esconde uma fera.

À sucessão de cobranças e satisfações que achamos que devemos ao universo, quando o universo não tem a mínima ideia de quem somos, não faz o menor esforço para entender nossas necessidades as mais íntimas, juntam-se desassossegos quanto ao que nos prepara o mundo e sua sedutora crueldade, e não temos muitas vezes a menor curiosidade de desvendar os dilemas existenciais que vêm e vão ao sabor das obsessões mais vultosas do momento, tantos deles profundos como um balde, além das dúvidas quanto ao que reserva-nos o futuro, essas a fonte do alvoroço essencial que é viver. Joe Goldberg encarna muitas dessas caóticas reflexões acerca do existir e suas questões colaterais, e tudo ao seu redor quase parece vibrar numa frequência menos real, como se tudo não passasse de um sonho muito estranho.

Os showrunners Greg Berlanti e Sera Gamble levam essa sensação às ultimas consequências, sempre apostando na performance de Penn Badgley para Joe, um vendedor de livros que perscruta a vida de seus clientes a partir de suas preferências literárias, mas não só. A essência de “You” está na maneira bastante original e mesmo corajosa como a equipe de 25 diretores conduz os ânimos do personagem, sempre disposto a uma aventura até que chegue ao seu alvo, mulheres bonitas e vulneráveis em certa proporção que acabam por pensar que devem-lhe alguma coisa. A primeira vítima é Guinevere Beck, a aspirante a escritora de Elizabeth Lail, e as cenas que dividem não são menos que impressionantes. Esse espírito mantém-se até o último dos quarenta episódios, cada qual num nível de tensão entre angustiante e insuportável.

Série: You

Criação: Greg Berlanti e Sera Gamble

Ano: 2018-2025

Gêneros: Thriller/Romance/Noir

Nota: 8/10