Você vai se encantar com comédia romântica baseada em livro com 120 mil cópias vendidas na Disney+

“Por que os romances fracassam?” Essa pergunta ecoa nas mentes de muitos que tentam desvendar os enigmas do coração. Procuramos justificativas para rejeições, obsessivamente analisamos comportamentos alheios e, por vezes, culpamos nossas próprias falhas. Mas e se não houver uma razão concreta? Às vezes, as coisas simplesmente são. Essa é a premissa que norteia “Alguém Como Você” (2001), uma comédia romântica dirigida por Tony Goldwyn e roteirizada por Elizabeth Chandler, baseada no best-seller “Animal Husbandry” de Laura Zigman.

A trama segue Jane Goodale (Ashley Judd), uma produtora de televisão que busca explicações para suas desilusões amorosas. Após se apaixonar por Ray Brown (Greg Kinnear), um colega de trabalho aparentemente perfeito, Jane é levada a acreditar que encontrou o relacionamento dos sonhos. Ray, porém, vive um relacionamento que promete abandonar em nome do romance com Jane. Cheio de promessas, ele a convence até a entregar seu apartamento, planejando uma vida a dois. Tudo parece idílico até que Ray volta atrás, tentando reatar com sua ex-companheira, enquanto Jane se vê sozinha, traída e prestes a ficar sem teto.

Sem alternativas, Jane aceita dividir um apartamento com Eddie Alden (Hugh Jackman), outro colega de trabalho com quem mantém uma relação de amizade. Eddie, recém-saído de um término doloroso, busca consolo em encontros casuais e uma vida despreocupada. A convivência força ambos a confrontar seus próprios dramas, criando uma amizade que lentamente se transforma em algo mais significativo.

Paralelamente, Jane explora suas frustrações em colunas publicadas sob o pseudônimo de doutora Marie Charles. Nessas crônicas, desenvolve a polêmica “teoria da vaca nova”, que compara homens a touros, incapazes de manter interesse pela mesma parceira. Embora sem qualquer fundamento científico, seus textos conquistam popularidade, alimentando debates e reflexões.

Com o tempo, Jane percebe que suas teorias dizem mais sobre sua própria jornada emocional do que sobre os relacionamentos em geral. Através da escrita e da convivência com Eddie, ela começa a desconstruir suas crenças e compreender que o amor, assim como a vida, raramente segue regras claras.

“Alguém Como Você” é uma comédia leve e agradável que entrega exatamente o que promete: entretenimento descomplicado. Disponível no Disney+, o filme combina atuações cativantes de Ashley Judd e Hugh Jackman com uma narrativa que, embora previsível, oferece momentos de reflexão sobre vulnerabilidade, autoconhecimento e a imprevisibilidade das relações humanas.