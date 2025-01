Com apenas 11 dias de estreia, 40 milhões de pessoas já a haviam assistido Prime Video: a série mais cara da história e sensação do streaming

Este texto contém spoilers da primeira temporada.Desde as primeiras linhas que delinearam os contornos da Terra-média, Gandalf emergiu como uma figura central na luta contra as trevas. Em “Os Anéis do Poder”, a revelação de sua identidade reafirma seu papel como um dos personagens mais influentes do universo de Tolkien. Embora os rumores iniciais sugerissem que Saruman poderia ser o Istar retratado na série, o desfecho traz à tona a essência de Gandalf, um mago imortal que carrega em si o peso da sabedoria e a coragem de eras passadas.

Se Bilbo e Frodo moldam suas jornadas com coragem e determinação, é inegável que nenhum deles teria deixado o Condado sem o incentivo estratégico do mago. Gandalf não é apenas um articulador de eventos; ele é o catalisador que une hobbits, anões, elfos e homens, mostrando que as maiores vitórias não são conquistadas pela força, mas pela pureza de pequenos gestos. Sua visão penetrante reconhece no coração dos hobbits o potencial de transformar o destino da Terra-média, uma crença que permeia cada uma de suas ações.

Com frases que ecoam lições atemporais, Gandalf se consolida como uma presença indispensável, trazendo uma mensagem que transcende o épico: o poder reside na bondade e na simplicidade. Nos livros, nos filmes e agora na série, ele reafirma que derrotar Sauron exige mais do que espadas afiadas; demanda a força moral de almas puras como a de Frodo.

Na série, Daniel Weyman interpreta um Gandalf que ainda não atingiu seu pleno potencial, envolto em mistério e confusão. Amparado pelos pés peludos — ancestrais dos hobbits —, o mago embarca em uma jornada de autodescoberta. A amizade com Nori e Poppy desempenha um papel essencial nesse processo, enquanto ele enfrenta o enigmático Mago Sombrio, cuja verdadeira identidade permanece em aberto. Dentro do cânone de Tolkien, além de Saruman, Gandalf e Radagast, existem os magos azuis, Alatar e Pallando, cuja história é pouco explorada. É possível que o antagonista misterioso da série seja um desses personagens esquecidos, uma vez que os roteiristas já afastaram a possibilidade de ele ser Saruman.

A segunda temporada, marcada por um investimento de 450 milhões de dólares, traz eventos cruciais, como a queda de Eregion e a destruição de Celebrimbor. Manipulado por Annatar, Celebrimbor cria os anéis, mas ao rejeitar o título de “Senhor dos Anéis”, entrega esse poder a Sauron, selando seu destino. A ruína da cidade, devastada pelos orcs, figura como um dos momentos mais sombrios da temporada, destacando a tragédia do orgulho corrompido.

Outro destaque é o sacrifício do Rei Durin III, que, ao ceder à sedução do anel, liberta um Balrog nas profundezas da Montanha Solitária. Em um ato de heroísmo, ele enfrenta a criatura para salvar o Príncipe Durin IV, sacrificando sua vida no processo. Este evento ressoa profundamente com o embate icônico entre Gandalf e o Balrog, reforçando os elos entre passado e futuro na narrativa épica.

A série também explora a relação complexa entre Galadriel e Sauron. Desde que ela o ajuda a escapar de Númenor, a interação entre os dois é marcada por tensão e estratégia. Galadriel, enganada, mas não vencida, emerge como uma figura central na resistência, sua força emocional rivalizando com a ameaça do inimigo.

Com uma estética aprimorada e batalhas que se igualam às melhores do cinema épico, a segunda temporada intensifica o ritmo e a grandiosidade. Apesar das semelhanças visuais com as obras de Peter Jackson, a série encontra uma identidade própria, equilibrando ação, drama e profundidade narrativa. A combinação de efeitos impressionantes e histórias emocionantes solidifica “Os Anéis do Poder” como um marco visual e emocional no legado da Terra-média.