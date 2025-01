David Lynch morre aos 78 anos. Veja onde assistir aos filmes que redefiniram o cinema

David Lynch, conhecido pelo sucesso de televisão “Twin Peaks” (1990) e por filmes icônicos como “Veludo Azul” (1986) e “Cidade dos Sonhos” (2001), morreu na quinta-feira (16), aos 78 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas o cineasta sofria de enfisema pulmonar, condição que o levou a abandonar a direção de produções audiovisuais. O anúncio foi feito por sua família, que publicou uma foto e um breve texto em sua página oficial no Facebook.

Reconhecido como um dos grandes inovadores do cinema, Lynch deixou uma marca profunda com seu estilo surrealista e narrativas disruptivas. Ele foi diretor, roteirista, produtor e artista visual, aclamado por combinar gêneros como suspense, terror, romance e ficção científica em obras com assinatura estética única.

Nascido em Missoula, Montana, Lynch cresceu em uma família de classe média. Sua mãe era professora de inglês, e seu pai, cientista agrícola, fazia com que a família se mudasse frequentemente. Desde jovem, David demonstrou interesse pelas artes visuais, começando seus estudos na Corcoran School, em Washington, e posteriormente na Academia de Belas-Artes da Pensilvânia. Foi ali que ele começou a explorar o cinema como uma extensão de sua expressão artística.

Seus primeiros curtas-metragens, produzidos nos anos 60, já exibiam um estilo experimental e provocador. Entre eles, destacam-se “Six Men Getting Sick” (1966), “The Alphabet” (1968) e “The Amputee” (1974). Seu primeiro longa-metragem, “Eraserhead” (1977), inicialmente não foi bem recebido, mas com o tempo tornou-se um clássico cult, admirado pelos fãs de cinema independente.

Ao longo de sua carreira, Lynch dirigiu diversas obras marcantes, incluindo cinco que merecem destaque, seja pelo impacto crítico ou pela singularidade de sua abordagem. Confira:

O Homem Elefante (1980) Divulgação / Paramount Pictures Este drama biográfico marcou o reconhecimento mundial de David Lynch, com oito indicações ao Oscar, incluindo Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado. Estrelado por John Hurt e Anthony Hopkins, o filme conta a história de Joseph Merrick, um homem com uma grave anomalia congênita. A obra, que equilibra sensibilidade e sofrimento, está disponível para aluguel no Prime Video e Apple TV.

Duna (1984) Divulgação / Universal Studios Adaptação do livro homônimo de Frank Herbert, “Duna” foi uma empreitada grandiosa financiada pelo produtor Dino de Laurentiis. No entanto, o filme sofreu interferências criativas, que prejudicaram sua execução, tornando-o um fracasso de bilheteria. Apesar disso, “Duna” consolidou a visão única de Lynch. Disponível nas plataformas Looke, Claro Vídeo, Apple TV, Prime Video e MGM.

Veludo Azul (1986) Divulgação / Paramount Pictures Dois anos após o fracasso de “Duna”, Lynch recuperou prestígio com esta obra-prima do suspense. O filme lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Diretor e consagrou seu estilo enigmático. Na trama, um jovem descobre uma orelha decepada e investiga um crime intrigante. Disponível no Looke e para aluguel na Apple TV.

Twin Peaks (1990) Divulgação / Universal Pictures Aclamada como uma das melhores séries de todos os tempos, “Twin Peaks” misturou mistério, drama e surrealismo. Criada e dirigida por Lynch, a produção marcou a cultura pop com a investigação sobre a morte de Laura Palmer. O sucesso gerou um filme derivado, “Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer” (1992).