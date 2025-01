Com Zac Efron e Nicole Kidman, a comédia romântica que não vai te deixar se sentir sozinho no sábado à noite, na Netflix

Richard LaGravenese, conhecido por sucessos como “Escritores da Liberdade” e “P.S. Eu Te Amo”, mergulha no universo das celebridades com “Tudo em Família”, uma comédia romântica que combina humor ácido e momentos emocionais. A produção, disponível na Netflix, explora os bastidores caóticos da vida de um astro de cinema e o impacto das relações pessoais em um cenário repleto de confusões.

Zac Efron dá vida a Chris Cole, uma estrela de Hollywood famosa por franquias de ação e por sua postura tirânica com a equipe. Zara (Joey King), sua assistente pessoal, torna-se alvo constante de humilhações. Contudo, após dois anos de paciência e promessas não cumpridas, ela decide abandonar o emprego. Ciente de que Zara conhece todos os detalhes de sua rotina e com dificuldade para encontrar um substituto à altura, Chris percebe o quanto depende dela. Em um ato desesperado, vai até sua casa para convencê-la a voltar, oferecendo uma promoção há muito prometida: a chance de se tornar produtora.

O plano, porém, toma um rumo inesperado quando Chris conhece Brooke Harwood (Nicole Kidman), mãe de Zara. Brooke é uma escritora viúva com um charme irresistível que logo capta a atenção do astro. A química entre os dois é imediata e culmina em um envolvimento íntimo — até que Zara chega em casa e se depara com a cena desconcertante de sua mãe nos braços de seu ex-chefe.

Diante do constrangimento, Zara aceita retornar ao trabalho, mas não consegue esconder o incômodo com o romance crescente entre Brooke e Chris. A situação torna-se ainda mais delicada quando Leila Ford (Kate Bates), a ex-sogra de Brooke, encoraja a escritora a seguir com o relacionamento, ressaltando a importância de pensar em sua própria felicidade. Incapaz de lidar com a nova dinâmica, Zara decide sair de casa, o que leva a família a uma ruptura temporária.

Em uma tentativa de reconciliação, Leila organiza um encontro de Natal que promove a reaproximação de mãe e filha. Relutante, Zara decide aceitar o relacionamento de sua mãe, até descobrir que Chris planeja presentear Brooke com o mesmo modelo de brinco que utiliza para terminar seus relacionamentos. Revoltada, Zara expõe a intenção do astro, levando Brooke a romper o namoro.

A virada, entretanto, impulsiona todos os personagens a refletirem. Zara reconhece seu comportamento imaturo e percebe que não cabe a ela interferir nas escolhas da mãe. Chris, por sua vez, questiona seu comportamento como celebridade e suas atitudes egocêntricas, enquanto Brooke decide priorizar sua própria felicidade, fortalecendo os laços com Zara.

Embora “Tudo em Família” não escape das fórmulas previsíveis do gênero, o filme se destaca por sua abordagem calorosa e leve, oferecendo momentos de identificação e carinho. A narrativa, apesar de simples, constrói camadas que humanizam seus personagens e capturam as nuances de suas jornadas.

