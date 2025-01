O problema do rombo

O sujeito acordou de manhã, foi ao banheiro e se deparou com um tremendo rombo que se abriu no chão devido a um vazamento antigo que ele tinha preguiça de resolver. Jorrava água para tudo que é lado. Ele conseguiu dar uma ajeitada no buraco e ligou para um encanador, que foi à sua casa e fez um orçamento. O sujeito achou muito caro e resolveu chamar um faz-tudo que trabalhava no prédio, que disse que resolvia tudo rapidinho e baratinho, e o sujeito acreditou. É claro que o conserto baratinho não deu certo e, no dia seguinte, o rombo voltou, ainda maior e mais complicado. Jorrava ainda mais água do que antes e, talvez, não só água, mas algo pior.

Desesperado, não restou opção ao sujeito a não ser ligar para o encanador que tinha feito o orçamento caro. Quando ele já estava digitando os números, o telefone tocou e era um amigo seu. Ele atendeu. O amigo era deputado e ligou para falar de seu sobrinho, candidato a vereador que foi eleito graças a ele. Conversa vai, conversa vem, o sujeito acabou comentando sobre o perrengue do rombo no seu banheiro.

— Tem rombo? Que sorte! — disse o deputado.



— Que isso? O meu banheiro está interditado e você acha que eu estou com sorte?



— Aqui em Brasília, quando tem rombo a gente comemora.



— Comemora?



— Claro! Se tem rombo dá para conseguir uma emenda!



— Que emenda é essa que tampa buraco? É de cimento? Não estou entendendo.



— Não é nada disso. Se tem rombo no orçamento, o governo vai precisar votar alguma lei com urgência, e a gente aproveita para pedir mais uma emenda.



— Quando tem rombo no orçamento vocês fazem emenda no banheiro?



— Claro que não! A gente pede uma emenda para votar no que o governo quer, entendeu? Pode ser emenda secreta, emenda pix, tem um monte de tipo de emendas.



— E com o dinheiro da emenda vocês consertam o rombo?



— Claro que não! O dinheiro é dos parlamentares, não é para consertar rombo nenhum, pô!



— E como é que fica o rombo?



— Não sei. O rombo não é nosso, é do país!



— Bom, acho que não vai dar para consertar o meu banheiro com essa emenda aí de vocês.



— Que pena. Na última emenda que nós conseguimos, eu não consertei só o meu banheiro, fiz um novinho em folha! Além de uma piscina e de uma sauna!