O romance leve e encantador da Netflix que todas as pessoas deveriam assistir no último dia do ano

A capacidade de transformar fórmulas clássicas em experiências reconfortantes para o público é uma habilidade que Rachael Leigh Cook domina. Desde o sucesso em 1999 ao protagonizar “Ela é Demais” ao lado de Freddie Prinze Jr., a atriz consolidou-se como rosto conhecido nas comédias românticas. Em “Amor Garantido”, ela encarna Susan, uma advogada dedicada que se depara com o inesperado ao aceitar um caso peculiar envolvendo um cliente determinado e um site de relacionamentos.

Sob a direção de Mark Steven Johnson, conhecido por títulos variados como “Motoqueiro Fantasma” e “Pequeno Milagre”, o filme alia o toque pessoal do cineasta à escrita de Elizabeth Hackett e Hillary Galanoy. A produção marca o retorno de Johnson ao gênero romântico após uma longa pausa, explorando temas contemporâneos com leveza. Gravado em Vancouver em um apertado cronograma de 22 dias, o longa combina simplicidade e charme, refletindo o espírito acolhedor das comédias leves.

Embora siga as convenções do gênero, o filme traz um diferencial ao abordar um relacionamento interracial, ainda pouco comum no cinema. A trama acompanha Susan, que luta para salvar seu escritório à beira da falência, enquanto aceita defender Nick (Damon Wayans Jr.) em um processo inusitado contra um site que promete encontros perfeitos. O envolvimento profissional rapidamente dá lugar a conexões mais profundas, desenrolando-se em encontros que mesclam humor e emoção.

Wayans Jr., escolhido pelo diretor por seu carisma e presença marcante, forma com Cook uma dupla que sustenta a narrativa com equilíbrio. A ambientação em Seattle, embora gravada no Canadá por limitações de orçamento, oferece um cenário agradável e compatível com a leveza da história. A produção, discreta e sem pretensões de grandeza, foca no essencial: entreter e oferecer um escape da rotina.

“Amor Garantido” é uma comédia descomplicada, que remete a tardes tranquilas em frente à televisão. Seus personagens acessíveis e situações cômicas são como um convite para momentos de descontração. A narrativa não se preocupa em reinventar o gênero, mas aposta na familiaridade para conquistar o público, evocando um sentimento de conforto raro na produção contemporânea.