Misture John Wick com Jack Reacher, adicione Kate Beckinsale, e você terá o filme de ação mais explosivo de 2024 no Prime Video

Uma agente secreta retorna de uma missão no Japão para a Croácia, onde leva uma vida aparentemente tranquila ao lado do marido, até que seu passado profissional irrompe com violência. Pierre Morel mantém seu foco em esmiuçar os desafios pessoais e profissionais de espiões, entregando em “Canary Black” uma narrativa que recicla elementos de “Busca Implacável” (2008). No papel de Avery Graves, Kate Beckinsale encarna uma protagonista ágil e implacável, cuja performance, embora sólida, não consegue apagar as inevitáveis comparações com o clássico liderado por Liam Neeson. O roteiro de Matthew Kennedy tenta diferenciar-se ao abordar temas como feminismo e o apocalipse iminente, tópicos recorrentes, mas tratados aqui de forma desordenada.

Determinada e letal, Avery descobre que seu marido, David Brooks (Rupert Friend), foi sequestrado por uma organização internacional que exige acesso ao Canary Black, um arquivo que concentra senhas globais capazes de colapsar sistemas cruciais como governos e hospitais. As cenas de ação repetem a intensidade da abertura — onde a protagonista enfrenta mafiosos japoneses —, sempre com Beckinsale no comando, ainda que algumas sequências dependam de dublês. Entre os destaques, há um salto ousado da personagem em direção a um drone, controlado por sua meia-irmã hacker, Sorina. O elenco de apoio, com atuações esporádicas mas eficazes, como a de Romina Tonkovic, injeta dinamismo em uma trama frequentemente marcada por perseguições entre Avery e seus antigos colegas da CIA.

A direção de Morel brilha ao abandonar pretensões discursivas e focar no espetáculo visual, com cenas de ação bem-orquestradas em ambientes de escuridão opressiva. Ray Stevenson, em sua última atuação como Jarvis Hedlund, oferece um contraponto convincente como um chefe que arrisca sua carreira por confiar na protagonista. No fim, o longa entrega o que promete: um thriller ágil e intenso, sem espaço para concessões, ecoando o simbolismo sombrio do canto do pássaro que anuncia o fim.