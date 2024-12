Previsões previsíveis para 2025

Dizem que final de ano é tempo de paz e de congraçamento, portanto, nesse período do ano só se deve discutir se panetone é melhor que chocotone ou se o arroz deve ou não conter passas. Qualquer outra discussão não faz sentido.

Um dos assuntos que se deve evitar, mas ninguém consegue, é fazer previsões para o ano seguinte. Pra quê, se vamos errar tudo? Mas não tem jeito: todos os jornais, telejornais, podcasts, blogs, vlogs, plogs e flogs vão tratar desse assunto, com certeza. Todos vão entrevistar especialistas para dar seus palpites sobre o que vai acontecer no ano que vem, e eles vão errar tudo.

Mesmo sabendo disso tudo, eu vou entrar nessa furada também e mandar aqui as minhas previsões para 2025. Por quê? Porque sei que todos esquecerão assim que acabarem de ler e não há perigo de que depois fiquem jogando na minha cara que eu errei tudo. Então, vamos às previsões para 2025:

— Com o aquecimento global aumentando, o El Niño vai crescer cada vez mais e pode virar El Adolescente. E aí, meu amigo, imagine os estragos!

— O Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo no sufoco, mas sufoco maior sofrerão os torcedores brasileiros, que serão obrigados a assistir à seleção amarelinha jogar.

— Vários políticos trocarão de partido, e ninguém vai perceber. Nem os eleitores, nem os partidos.

— Os telespectadores esquecerão o nome da novela que acabou antes do primeiro capítulo da nova novela, que ninguém ainda saberá dizer como se chama.

— A imprensa vai passar o ano todo especulando quem serão os candidatos à presidência em 2026. E milhares de pesquisas serão feitas, mas ninguém vai prestar atenção.

— Trump vai entrar firme na tentativa de resolver a guerra da Ucrânia. Sua proposta será realizar uma luta de MMA entre Putin e Zelensky.

— Com Trump assumindo, o negacionismo vai voltar com força. O terraplanismo vai dominar tanto as discussões que, se a Terra não é plana, certamente ela vai ficar chata.

— Uma Bet vai lançar uma modalidade de aposta em que você aposta em qual jogador levará cartão amarelo de propósito para ganhar grana numa Bet.

— O campeão do BBB25, além de protagonizar uma novela, vai passar a ser o novo apresentador do Jornal Nacional no lugar de William Bonner, que sairá para participar do The Voice.

— Mesmo com todo mundo dizendo “Não faz isso!”, todos os jornalistas esportivos farão previsões dos campeões da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil e errarão feio.

— Em um ano sem Copa do Mundo, as desculpas para não trabalhar estarão concentradas no Mundial de Clubes. E vou logo avisando: se sair o álbum de figurinhas do Mundial de Clubes, eu vou colecionar!

— A Inteligência Artificial vai ficar cada vez mais inteligente e cada vez mais artificial. Já estará no mesmo nível do ser humano, mas o humano, nesse caso, ainda será aquele cara que era o pior aluno da turma.

— Com o avanço da IA, as redes sociais evoluirão bastante. As dancinhas serão fantásticas e as fake news inacreditáveis! Desculpa, na verdade serão cada vez mais acreditáveis.