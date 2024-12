Você precisa assistir: a história real na Netflix que é um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo

A justiça, idealmente imparcial, tem mostrado ao longo dos anos uma capacidade preocupante de enxergar conforme interesses específicos. Essa ideia permeia “Origin – Desigualdade e Preconceito”. A igualdade de oportunidades, um dos pilares da Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948 e inspirada nos ideais revolucionários franceses de 1789, deveria garantir que mérito e esforço fossem os únicos critérios para ascensão social. Contudo, a obra investiga como essa promessa foi deturpada. Em “A 13ª Emenda” (2016), Ava DuVernay já havia lançado luz sobre as falhas estruturais do sistema jurídico americano, denunciando seu viés racial profundamente enraizado, que, segundo a diretora, opera para marginalizar e criminalizar cidadãos negros.

Agora, DuVernay amplia seu escopo ao explorar o racismo nos Estados Unidos, tendo como ponto de partida a trajetória da jornalista e ativista Isabel Wilkerson. Autora de “Casta: As Origens do Nosso Mal-Estar” (2020), Wilkerson é retratada em um híbrido de biografia e análise histórica que compara a segregação racial americana com a rigidez do sistema de castas indiano, oficialmente abolido em 1950, mas ainda presente. A trama aborda como essa dinâmica estrutural impede a mobilidade social e perpetua desigualdades. A morte de Trayvon Martin (1995-2012) é o catalisador dos eventos, revelando um cenário de caos e incertezas que também impacta a vida pessoal de Wilkerson, já pressionada pela saúde debilitada da mãe e por dilemas éticos em sua carreira.

Wilkerson, a primeira mulher afro-americana a vencer o Pulitzer, é convencida durante uma palestra sobre seu livro “The Warmth of Other Suns” (2010) a aprofundar-se nas origens e consequências das políticas racistas que atravessam governos americanos. Sob a orientação de seu editor, interpretado por Blair Underwood, ela embarca numa jornada de investigação que a leva até a Índia. DuVernay transforma a complexidade dessa narrativa em algo palpável, utilizando recursos como filmagens em 16 mm, que conferem ao longa um caráter quase documental, ressaltando as dificuldades e a solidão enfrentadas pela protagonista, vivida com intensidade por Aunjanue Ellis-Taylor.

As cenas gravadas na Índia oferecem contrastes visuais marcantes que sublinham o isolamento de Wilkerson em sua missão de desvendar um sistema racista profundamente enraizado, traçando paralelos com o nazismo e revelando conexões inquietantes com políticas que reforçam o domínio branco. Lançado dois meses após o assassinato de George Floyd (1973-2020), o livro que inspira o filme permaneceu 58 semanas na lista de mais vendidos do “The New York Times”. A ascensão de Barack Obama ao poder trouxe ainda mais relevância à obra, que alcançou o topo dos rankings de vendas, destacando sua pertinência em um contexto de renovada luta por justiça racial.