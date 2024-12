Um marco na ficção científica — 210 dias seguidos noTop 10

Denis Villeneuve traça um caminho de constante superação, dedicando-se a revitalizar o universo de “Duna”, obra de ficção científica criada por Frank Herbert (1920–1986). Ao adaptar para o cinema os livros lançados entre 1965 e 1985, ele opta por um afastamento consciente das excentricidades que David Lynch imprimiu na primeira versão cinematográfica, em 1984. O resultado, com “Duna: Parte Um” (2021), é uma produção visualmente arrebatadora que explora ao máximo as possibilidades tecnológicas do século 21, oferecendo ao público uma experiência imersiva de luz e som.

Agora, “Duna: Parte Dois” dá continuidade à jornada de Paul Atreides, jovem herdeiro cujas transformações físicas e espirituais guiam a narrativa. Villeneuve potencializa a grandiosidade do filme anterior, concentrando-se no amadurecimento do protagonista, cuja força e fragilidade formam o cerne da trama. Paul enfrenta desafios que moldam seu caráter, revelando um líder que concilia ingenuidade e brutalidade em tempos de barbárie. Timothée Chalamet alterna entre combates vigorosos e momentos de introspecção, confirmando sua capacidade de dar vida a um personagem complexo, cuja trajetória ganha camadas profundas e fascinantes.

A ambientação em Arrakis, planeta árido de riquezas inexploradas, volta a impressionar. A população local vive oprimida por tiranos que exploram as valiosas especiarias, protegidas por gigantescos vermes subterrâneos. Paul emerge como figura messiânica, assumindo a liderança dos Fremen contra os opressores. Villeneuve retorna ao desfecho de “Duna: Parte Um” ao revisitar o funeral de Jamis, adversário derrotado por Paul, cuja vitória redefine sua relação com a mãe, Jessica. Rebecca Ferguson explora a complexidade de sua personagem, somando à narrativa uma atmosfera de misticismo e renúncia que reflete a brutalidade e a magia do universo de Herbert.

Na conclusão, Villeneuve resgata a essência provocativa da obra original, com destaque para a cinematografia de Greig Fraser, reconhecida por suas paisagens marcantes e, agora, também por sequências em preto e branco de combates em arena. Austin Butler entrega uma interpretação perturbadora como Feyd-Rautha, rival à altura do protagonista, enquanto outros personagens ganham menos destaque, como o Stilgar de Javier Bardem. À medida que o destino de Paul se torna mais sombrio, o diretor prepara o terreno para os desdobramentos de “Duna: Parte Três”, prometendo novos dilemas e revelações.