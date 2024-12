5 filmes favoritos ao Oscar 2025 que já podem ser assistidos no streaming

A corrida para o Oscar 2025 já começou a esquentar, e alguns dos favoritos da temporada estão ao alcance de um clique no streaming. Enquanto os grandes festivais e premiações servem como termômetro para os indicados, o público pode conferir antecipadamente produções que prometem brilhar na cerimônia mais importante do cinema. De épicos de ficção científica a dramas intimistas e blockbusters aguardados, os filmes desta lista já vêm colecionando elogios e despertando grande expectativa entre críticos e espectadores.

Com destaque para “Duna: Parte 2” e “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, ambos disponíveis no catálogo do Max, o gênero de ação e ficção científica continua a se firmar como potência nas premiações, entregando grandiosidade visual e narrativas emocionantes. Já o drama norte-americano “Piano de Família”, disponível na Netflix, adapta a premiada peça de August Wilson e traz uma reflexão poderosa sobre herança e legado familiar.

Além disso, o instigante “A Substância”, também no Max, vem chamando atenção pelo tom ousado e inovador, enquanto a aguardada dupla “Deadpool & Wolverine”, disponível no Disney+, promete unir humor e ação em um dos filmes mais esperados do ano. Prepare a pipoca e mergulhe nesses títulos que já despontam como fortes candidatos ao Oscar 2025!

A Substância (2024), Coralie Fargeat Divulgação / MUBI Uma celebridade em decadência vê sua carreira desmoronar após ser dispensada do programa de fitness que apresentava na televisão. Em busca desesperada por uma chance de revitalizar sua imagem, ela recorre a uma substância experimental obtida no mercado clandestino. Essa droga revolucionária replica suas células e cria uma versão temporária e rejuvenescida dela mesma. Dividida entre seu eu atual e essa versão mais jovem e atraente, a protagonista precisa encontrar uma forma de coexistir e administrar as complexidades que surgem entre suas duas identidades. A promessa de uma vida perfeita se torna uma armadilha intricada: cada uma delas tem direito a uma semana por vez. O equilíbrio ideal logo revela suas falhas, levando ambas a enfrentar dilemas existenciais, rivalidade e os limites de sua própria identidade. Enquanto lutam para manter o controle de suas vidas fragmentadas, as duas versões descobrem que a perfeição pode ter um preço alto e que a busca incessante por uma versão melhor de si mesma pode destruir quem elas realmente são.

Deadpool & Wolverine (2024), Shawn Levy Divulgação / Disney+ Um mercenário irreverente, conhecido por seu humor afiado e métodos pouco convencionais, vive um momento de tranquilidade ao lado de seus entes queridos. Enquanto isso, um mutante com garras de adamantium tenta se recuperar dos danos físicos e emocionais que o perseguem. Quando seus destinos inesperadamente se cruzam, os dois são forçados a formar uma aliança improvável para enfrentar um adversário que ameaça ambos, embarcando em uma missão que desafia seus limites e expectativas. Essa parceria improvável resulta em uma aventura repleta de cenas eletrizantes, diálogos ácidos e reviravoltas surpreendentes. Entre batalhas intensas e momentos de puro humor, a narrativa não apenas homenageia suas origens em quadrinhos, mas também entrega uma experiência repleta de adrenalina e nostalgia. Os fãs podem esperar uma trama dinâmica que explora os contrastes e similaridades entre os protagonistas, proporcionando uma jornada emocionante no vasto universo dos super-heróis.

Duna: Parte Dois (2024), Denis Villeneuve Divulgação / Legendary Pictures Num cenário de intrigas cósmicas e disputas de poder, um jovem líder busca vingança contra aqueles que conspiraram para destruir sua família. Ao lado de uma guerreira feroz e do povo do deserto, ele trilha um caminho de desafios espirituais e marciais em meio à vastidão de um planeta árido e hostil. Determinado a evitar um futuro devastador que apenas ele consegue prever, ele se vê envolvido em uma batalha que ameaça se espalhar por todo o universo conhecido, sob a sombra de uma guerra travada em seu nome. Dilacerado entre o amor que sente e o peso do destino universal, ele precisa tomar decisões que podem transformar o curso da história. Cada passo que dá o aproxima de um papel messiânico e de um legado que pode definir o futuro da humanidade. Com coragem e visão, ele enfrenta o desafio de equilibrar justiça pessoal e responsabilidade cósmica, buscando guiar civilizações inteiras para um horizonte de esperança e redenção.

Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024), George Miller Divulgação / Warner Bros. Em um cenário pós-apocalíptico desolado, uma jovem guerreira é arrancada de sua terra natal, o Lugar Verde de Muitas Mães, por uma implacável horda de motoqueiros liderada por um cruel senhor da guerra. Durante a jornada por um deserto devastado, ela é levada até uma cidadela dominada por um tirano igualmente impiedoso. Os dois líderes rivais travam uma luta brutal por poder, mergulhando a região em caos e violência constantes. Determinada a recuperar sua liberdade e retornar às suas origens, a jovem luta para sobreviver em meio a disputas sangrentas e alianças traiçoeiras. Seu caminho é marcado por desafios extremos, que moldam sua força e resiliência. A história revela os eventos que a transformaram em uma guerreira destemida e lança luz sobre os horrores e injustiças de um mundo em ruínas, onde sobrevivência e vingança andam lado a lado.