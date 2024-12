Os 5 filmes mais assistidos da Netflix em 2024

Rebel Ridge (2024), Jeremy Saulnier

Divulgação / Netflix

Um ex-fuzileiro naval desembarca em uma pequena cidade com o objetivo urgente de pagar a fiança de um parente e protegê-lo de uma ameaça iminente. No entanto, o plano se complica quando suas economias são confiscadas injustamente, colocando-o em confronto direto com uma força policial autoritária e violenta. No meio desse caos, ele encontra uma aliada inesperada: uma oficial de justiça que também busca desmascarar a corrupção local. Juntos, eles começam a desvendar uma rede de conspirações que vai muito além do caso pessoal, afetando toda a comunidade. Enquanto tenta equilibrar sua luta por justiça familiar e coletiva, o ex-militar é forçado a recorrer às habilidades e segredos de seu passado. Em uma escalada de perigos, a dupla enfrenta inimigos poderosos, confronta dilemas éticos e busca libertar a cidade do domínio opressor.