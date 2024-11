Suspense de Sean Penn com Jack Nicholson e Benicio Del Toro é um dos filmes mais desconfortáveis e angustiantes, na Netflix

Policiais vivem diariamente à sombra de uma realidade brutal. A profissão exige coragem para encarar cenas de crimes perturbadoras e lidar com eventos que deixam marcas indeléveis na mente. O confronto constante com a morte e a violência extrema não é isento de consequências emocionais. O suporte psicológico é, portanto, indispensável para evitar que esses profissionais sucumbam às pressões físicas e mentais do trabalho.

No thriller investigativo “A Promessa”, dirigido por Sean Penn, Jack Nicholson interpreta Jerry Black, um detetive veterano à beira da aposentadoria. Quando uma menina é brutalmente assassinada em Reno, Nevada, Black, ainda em serviço, promete à mãe da vítima que não descansará até capturar o verdadeiro assassino.

A investigação inicial aponta para Wadenah (Benicio del Toro), um caçador indígena com histórico de problemas mentais, acusado de um crime sexual anterior. Sob forte pressão, ele confessa, mas Black permanece cético quanto à sua culpa. Seguindo seu instinto, o detetive descobre um padrão em outros casos similares e passa a acreditar que está diante de um serial killer. Sua postura cria tensões com a delegacia local, que prefere encerrar o caso com a confissão de Wadenah.

Obcecado pela investigação, Black afunda em seus próprios demônios. A tensão crescente se reflete em sua deterioração física e psicológica — ele fuma e bebe excessivamente, tentando lidar com a sensação de que perde o controle não só do caso, mas de sua própria sanidade. Em sua busca incansável, ele conhece Lori (Robin Wright), uma garçonete que vive sob a ameaça do ex-marido abusivo. Lori tem uma filha, Chrissy, cujo perfil se encaixa no das vítimas anteriores. Black oferece abrigo às duas, mas o gesto altruísta logo revela uma motivação mais sombria: a crescente suspeita de que o assassino está mais próximo do que nunca.

Enquanto a narrativa avança, o suspense se intensifica, levando a uma série de reviravoltas que desafiam tanto os personagens quanto o público. O espectador é tragado por uma atmosfera sufocante, marcada por incertezas e o crescente senso de perigo iminente.

O filme conta com participações impactantes de grandes nomes do cinema, como Mickey Rourke, Helen Mirren, Vanessa Redgrave, Aaron Eckhart e Harry Dean Stanton. Rourke, em particular, brilha em um papel pequeno, mas poderoso, como o pai de uma das vítimas. Sua performance foi considerada um marco em sua retomada na indústria cinematográfica após anos afastado. O elenco robusto, que inclui nove indicados ao Oscar, eleva ainda mais a intensidade emocional da obra, com destaque para as atuações de Nicholson, Del Toro, Redgrave e Mirren, todos vencedores da cobiçada estatueta.

Inspirado no romance do autor suíço Friedrich Dürrenmatt,“A Promessa” apresenta uma trama que mescla ficção com elementos reais, apoiada em casos investigados pelo detetive Joe Depczynski, que contribuiu como consultor. O filme não apenas explora os meandros de uma investigação policial, mas também mergulha profundamente nos dilemas éticos e psicológicos que assombram aqueles que dedicam suas vidas à busca incansável por justiça.