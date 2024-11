Descubra os 5 filmes mais assistidos da Netflix em 2024 (até agora)

Sob as Águas do Sena (2024), Xavier Gens

Sofie Gheysens / Netflix

Em pleno verão de 2024, Paris se prepara para sediar o Campeonato Mundial de Triatlo, com uma emocionante competição de natação no icônico rio Sena. No entanto, a situação toma um rumo inesperado quando Mika, uma ativista ambiental, percebe algo estranho nas águas do rio. Ela imediatamente alerta a cientista Sophia sobre a presença de um tubarão gigante nas profundezas do Sena. Inicialmente cética, Sophia logo se vê diante de uma ameaça real, enquanto o pânico começa a se espalhar pela cidade. O evento, que deveria ser uma celebração esportiva, se transforma em uma luta pela sobrevivência. Juntas, as duas mulheres se unem ao chefe de polícia Adil, e, em uma corrida contra o tempo, tentam encontrar uma solução para neutralizar a ameaça. Enquanto as autoridades duvidam da situação e o medo cresce entre os parisienses, o trio precisa agir rápido para evitar um desastre no coração da cidade.