Thriller sobre caso jurídico real e desafiador que é verdadeira aula de Direito e está na Netflix

“O Preço da Verdade”, sob a direção de Todd Haynes, é um envolvente drama judicial que se inspira em eventos reais e se passa em Parkersburg, West Virginia. A história tem início com o fazendeiro Wilbur Tennant (Bill Camp), que busca a ajuda do advogado Rob Bilott (Mark Ruffalo), alimentando sérias suspeitas sobre a contaminação de suas terras pela DuPont, resultando na morte de seu rebanho. Intrigado, Bilott embarca em uma investigação, logo revelando a gravidade da situação: numerosos bovinos são encontrados mortos e as águas da região apresentam uma poluição alarmante. A pesquisa de Bilott descobre que a DuPont está despejando resíduos químicos altamente nocivos, afetando drasticamente a saúde da comunidade e o meio ambiente.

Percebendo a urgência e a seriedade da situação, Bilott decide processar a DuPont, alegando negligência e comportamento antiético por parte da empresa. No entanto, ele logo descobre que este enfrentamento será uma jornada monumental. A DuPont, com seu vasto poder financeiro e uma equipe de advogados renomados, alonga o conflito por anos, transformando o processo em um verdadeiro teste de resistência e bravura para Bilott. Além disso, a pressão se intensifica em seu ambiente profissional, onde enfrenta resistência e desafios dentro de seu próprio escritório.

O foco do caso é o ácido perfluorooctanóico, uma substância fundamental na produção de teflon, conhecida tanto por sua durabilidade quanto por seu potencial cancerígeno. Esse composto, extremamente tóxico, se acumula no meio ambiente e causa danos significativos e irreversíveis à saúde dos residentes locais.

À medida que Bilott se aprofunda em suas investigações, sua determinação em expor os riscos associados ao teflon cresce, e ele se dedica a lutar contra sua utilização em território nacional. Sua cruzada solitária contra uma poderosa corporação coloca sua vida em risco, mas o sofrimento da comunidade e os efeitos devastadores da poluição tóxica o motivam a perseverar.

O filme retrata com profundidade as consequências da contaminação ambiental, mostrando como esse envenenamento afeta a população, resultando no aumento de casos de câncer e no nascimento de crianças com problemas de saúde congênitos. Bilott, além de precisar de evidências científicas contundentes, precisa do apoio e da coragem da comunidade para desafiar uma empresa com tanto poder.

Mark Ruffalo, ao compor seu personagem, se reuniu diversas vezes com o verdadeiro Rob Bilott, buscando captar a essência emocional da luta do advogado na esfera judicial. Apesar de ser uma produção independente com um orçamento de 11 milhões de dólares, “O Preço da Verdade” apresenta um elenco comprometido e talentoso, que se dedicou à história, sem a expectativa de recompensas financeiras elevadas. Entre os nomes do elenco estão Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp, Victor Garber e Mare Winningham.

A DuPont, por sua parte, não colaborou com a produção e se negou a oferecer qualquer suporte ao filme. A obra prioriza a simplicidade e a autenticidade, evitando o uso de efeitos visuais excessivos. A narrativa se sustenta em um roteiro meticuloso, atuações impactantes e uma fotografia sombria, transmitindo sua mensagem de maneira eficaz. O resultado foi amplamente elogiado pela crítica, alcançando uma impressionante taxa de aprovação de 89% no Rotten Tomatoes, sublinhando a relevância de sua mensagem social e ambiental.