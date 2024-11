Romance apaixonante e relaxante que vai te fazer entrar no clima do fim de semana, na Netflix

Jennifer Lopez se destaca como uma artista que só evoluiu com o tempo. Nascida no bairro difícil de Hell’s Kitchen, no Bronx, filha de imigrantes porto-riquenhos, ela provou ao mundo que uma mulher com sua origem poderia não apenas dominar as paradas musicais — feito alcançado em 1999 com “If You Had My Love” —, mas também construir uma carreira multifacetada. Ao longo dos anos, Lopez se dedicou a diversificar sua atuação no cinema, optando por papéis que desafiam rótulos e ampliam suas possibilidades criativas.

Desde sua estreia no filme “Jovens em Conflito” (1987), dirigido por Connie Kaiserman, até o sucesso comercial “Anaconda” (1997), Lopez demonstrou uma habilidade impressionante para equilibrar projetos desafiadores com escolhas seguras, o que garantiu a ela um lugar de destaque tanto na indústria quanto no imaginário do público. Essa versatilidade é visível em produções mais recentes, como “Case Comigo”, onde Lopez exala charme e confiança, atraindo espectadores de diferentes faixas etárias.

Na comédia romântica de Kat Coiro, que adapta a graphic novel de 2020 de Remy “Eisu” Mokhtar e Bobby Crosby, Lopez está à vontade para explorar sua própria experiência como estrela. Seu improviso constante dá vida ao roteiro de Harper Dill, John Rogers e Tami Sagher, que se converte em uma narrativa divertida e instigante, recheada de alusões a sua própria trajetória.

A trama explora a complexa relação entre amor e dinheiro. Em um cenário ideal, cada um ocuparia seu próprio espaço, sem interferir um no outro. Mas, na realidade, a interseção entre sentimentos e finanças é inevitável. Planilhas, contas, investimentos e despesas acabam, muitas vezes, por moldar os relacionamentos. Longe de serem um fardo, esses elementos podem até fortalecer laços duradouros.

Casamento, afinal, é uma aposta. Motivações para casar variam e nem sempre envolvem amor. No caso da protagonista Kat Valdez, interpretada com naturalidade por Lopez, o filme sugere que, em determinado ponto da vida, a solidão e o desejo de conexão tornam a busca por um relacionamento uma tentativa legítima de preencher um vazio. Assim, ela se prepara para um grande momento ao lado de Bastian, seu noivo, no encerramento de sua turnê “Marry Me”. Porém, essa escolha ocorre no contexto impiedoso da fama, onde decisões pessoais são moldadas por expectativas públicas.

Coiro insere uma crítica afiada à cultura do espetáculo, onde a autenticidade dos sentimentos é constantemente posta em segundo plano. Kat se vê convencida a tornar seu casamento um show, um espetáculo transmitido a milhões de pessoas, o que evidencia o desprezo pela sua individualidade. No entanto, uma reviravolta ocorre, e Kat acaba desistindo do compromisso, ao som da canção tema. É então que surge Charlie, um humilde professor de matemática interpretado por Owen Wilson, envolvido na situação por acaso.

A química inesperada entre Lopez e Wilson acaba conquistando o público, e a presença de Maluma como o noivo não passa de uma lembrança. Lopez reafirma seu carisma e presença de palco, comprovando seu talento para brilhar em diferentes contextos.

Filme: Case Comigo

Direção: Kat Coiro

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10