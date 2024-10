Único filme da Netflix indicado a mais de 200 prêmios: obra-prima de Spike Lee é um dos maiores tesouros da plataforma

A guerra traz à tona velhos desejos, muitas vezes representados por ícones que lutaram pelos direitos civis dos afro-americanos. Um desses aspectos é explorado por Spike Lee em sua obra de 2020. Logo no início, Muhammad Ali, uma figura icônica contra a Guerra do Vietnã, aparece em uma de suas famosas falas, criticando o envio de jovens americanos, especialmente negros, a um conflito distante e desconexo com suas realidades. Esses soldados voltavam para um país que os desprezava. Ali, ao se opor, pagou um alto preço: perdeu dinheiro, saúde e o título de campeão, enquanto enfrentava um boicote geral.

No decorrer do filme, Martin Luther King Jr. é lembrado, trazendo consigo o peso da luta pelos direitos dos negros e citando Langston Hughes, evocando o desejo por uma América que realmente fosse para todos. O discurso de King, feito um ano antes de seu assassinato, encerra o filme com força e emoção. Entre uma cena e outra, Lee não poupa críticas e comentários afiados sobre a guerra, a sociedade e o racismo, e traça um paralelo desde a 13ª Emenda até os recentes eventos, como o assassinato de George Floyd.

O filme também homenageia clássicos do cinema de guerra, como “Apocalypse Now”, mas é carregado de originalidade, com um roteiro que conecta história, aventura e drama. Seguindo a trama, um grupo de veteranos retorna ao Vietnã para recuperar barras de ouro perdidas décadas atrás, o que desencadeia conflitos com outros que também buscam a riqueza.

A narrativa é costurada com inserções históricas e a música de Marvin Gaye, trazida pela personagem de uma locutora fictícia, oferecendo momentos únicos e inesperados, típicos das obras de Lee. O elenco principal entrega atuações excepcionais, com destaque para Delroy Lindo e Chadwick Boseman, cuja presença é sentida mesmo após sua partida. Spike Lee acerta mais uma vez, trazendo um filme de guerra que é ao mesmo tempo intenso, emocional e repleto de surpresas, sem nunca cair no sentimentalismo fácil.

Filme: Destacamento Blood

Direção: Spike Lee

Ano: 2020

Gêneros: Guerra/Drama

Nota: 10/10