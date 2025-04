5 filmes que chegaram na Netflix para um fim de semana perfeito

Nem toda sexta-feira pede balada, look montado e fila do banheiro. Às vezes, o que a alma precisa é só de um sofá acolhedor, uma pipoca estourada no micro-ondas e aquele tapinha no controle remoto dizendo: “vamos começar por aqui”. O catálogo da Netflix é tão vasto que dá até para se perder (ou virar um náufrago da indecisão), mas calma: a gente separou cinco filmes que acabaram de desembarcar na plataforma e são a pedida certa pra transformar o seu fim de semana em pura maratona — sem precisar levantar do sofá nem pra buscar mais gelo.

E antes que alguém diga “ah, mas eu não tô no clima de drama existencial nem de explosão hollywoodiana”, relaxa. Tem opção pra quem quer rir, pensar, sentir um leve desespero existencial ou simplesmente desligar o cérebro e assistir a tudo pegando fogo — literalmente. A seleção é democrática: tem clássico de respeito, novidade quente, ação desenfreada e até aquelas histórias que você vê de canto e pensa “ué, isso aqui parece interessante” e no fim tá chorando às duas da manhã com a luz da geladeira acesa.

Então é isso: se o seu único compromisso nesse fim de semana for não fazer absolutamente nada com excelência, você está no lugar certo. Vai por mim, esses cinco títulos recém-chegados são tipo pizza fria no café da manhã — não fazem sentido nenhum, mas acertam em cheio. Só não vale ficar parado no menu da Netflix por 47 minutos fingindo que está “só escolhendo”. A Revista Bula já escolheu por você. É dar o play e ser feliz.

Caos e Destruição (2025), Gareth Evans Divulgação / Netflix Após uma operação de drogas dar errado, um detetive ferido se vê mergulhado no submundo do crime para resgatar o filho afastado de um político influente. Em meio a perseguições brutais e confrontos violentos, ele começa a desvendar uma rede de corrupção que domina as estruturas da cidade. Cada pista revela alianças obscuras e traições inesperadas. Com poucos aliados e tempo escasso, a missão se transforma numa luta pessoal por justiça. O enredo combina ação intensa e investigação num ambiente urbano sufocante. Uma narrativa sombria sobre poder, violência e decadência institucional.

iHostage (2025), Matthew Espinosa Divulgação / Netflix Durante uma conferência internacional em um hotel de luxo, um grupo de terroristas invade o local e faz dezenas de reféns, entre eles uma jovem especialista em segurança cibernética. Com as saídas bloqueadas e a polícia do lado de fora, ela precisa usar seus conhecimentos tecnológicos para virar o jogo de dentro para fora. Em meio a negociações tensas e reviravoltas inesperadas, o controle do sequestro muda de mãos várias vezes. A tensão cresce com o tempo se esgotando e decisões difíceis sendo tomadas. Um thriller de ação moderno que mistura hacking, espionagem e estratégias de sobrevivência.



Guerra Civil (2024), Alex Garland Divulgação / A24 Num futuro próximo, os Estados Unidos estão divididos por um conflito interno que ameaça desintegrar o país. Jornalistas tentam atravessar zonas de guerra para registrar os acontecimentos mais impactantes, enquanto o governo e forças rebeldes se enfrentam em batalhas urbanas. A história se desenrola a partir da perspectiva desses repórteres, que arriscam tudo para contar a verdade. O filme mistura tensão política, crítica social e imagens chocantes da guerra moderna. Um retrato sombrio e inquietante de um país em colapso e da importância da liberdade de imprensa.

Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo (2023), Bill Holderman Divulgação / Focus Features Quatro amigas inseparáveis decidem transformar seu clube do livro numa aventura pela Itália antes que seja tarde demais. A viagem, que deveria ser relaxante, se torna uma sequência de imprevistos cômicos, encontros românticos e algumas confissões guardadas por tempo demais. Entre taças de vinho e paisagens deslumbrantes, elas descobrem que nunca é tarde para arriscar, amar ou simplesmente dar risada de si mesmas. O filme celebra a amizade madura e as novas chances da vida, mesmo depois dos 60. Uma comédia leve e afetiva sobre recomeços inesperados.