Os 7 filmes de 2025 mais bem-avaliados pela crítica no Rotten Tomatoes

Se você piscou, 2025 já está quase na metade e, com ele, uma leva de filmes que fizeram a crítica aplaudir de pé (ou pelo menos dar aquele joinha no Rotten Tomatoes). O ano trouxe desde vampiros em juke joints até comédias caóticas com Keke Palmer e SZA, provando que o cinema ainda sabe surpreender. E sim, ainda tem espaço para dramas de guerra que parecem documentários e thrillers que fazem você desconfiar até do seu próprio reflexo. Se você achava que o cinema estava só em modo reboot, prepare-se para mudar de ideia.

A Revista Bula reuniu os 10 filmes de 2025 mais bem-avaliados no Rotten Tomatoes. E não estamos falando de qualquer tomate, mas dos mais suculentos, maduros e fresquinhos da crítica especializada. Tem filme indie que virou queridinho, blockbuster que entregou tudo e até aquele suspense que você não sabia que precisava ver. E o melhor: todos com sinopses que não vão te enrolar, mas te deixarão com vontade de correr para o cinema (ou para o streaming, porque a pipoca de casa também tem seu valor).

Então, se você está procurando o que assistir no fim de semana, ou só quer saber o que está bombando entre os críticos, chegou ao lugar certo. Aperte os cintos, ajuste o brilho da tela e prepare-se para descobrir os filmes que estão fazendo barulho em 2025. E lembre-se: se a crítica aclamou, talvez valha a pena dar uma chance (ou pelo menos assistir ao trailer).

Pecadores, Ryan Coogler — 98% de aprovação Divulgação / Warner Bros. Ambientado no Mississippi dos anos 1930, o filme acompanha os irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem, que retornam à sua cidade natal para abrir um clube de blues. O que começa como um empreendimento musical se transforma em uma luta pela sobrevivência quando o local é atacado por vampiros. Combinando horror, comédia e ação, o filme explora temas de identidade e comunidade, destacando-se pela direção de Coogler e pelas performances de Michael B. Jordan em papéis duplos. A crítica elogiou a narrativa envolvente e a abordagem única do gênero.





​Ainda Estou Aqui, Walter Salles — 97% de aprovação Divulgação / Universal Pictures Baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, o filme retrata a trajetória de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro em diferentes fases da vida. Após o desaparecimento de seu marido, o deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira, Eunice transforma sua dor em luta, tornando-se uma ativista pelos direitos humanos. A narrativa destaca a resiliência de Eunice diante da repressão e sua busca incessante por justiça. Com uma abordagem sensível e profunda, o longa explora o impacto do regime militar nas famílias brasileiras, ressaltando o papel das mulheres na resistência.

A Verdadeira Dor, Jesse Eisenberg — 96% de aprovação Divulgação / Topic Studios David e Benji, primos com personalidades opostas, embarcam em uma viagem pela Polônia para homenagear sua avó falecida. Durante o percurso, antigas tensões familiares ressurgem, levando-os a confrontar questões não resolvidas do passado. O filme equilibra humor e drama, oferecendo uma reflexão sobre laços familiares e memórias compartilhadas.

Um Daqueles Dias, Lawrence Lamont — 94% de aprovação Divulgação / Big Boss Entertainment Dreux e Alyssa, melhores amigas e colegas de quarto em Los Angeles, enfrentam um dia caótico ao tentar recuperar o dinheiro do aluguel perdido por um namorado irresponsável. A jornada as leva por situações hilárias e imprevisíveis, testando sua amizade e resiliência. Com Keke Palmer e SZA nos papéis principais, o filme é uma comédia que mistura humor físico com momentos emocionantes, sendo comparado a clássicos como “Superbad” e “A Hora do Rush”.

Acompanhante Perfeita, Drew Hancock — 94% de aprovação Divulgação / New Line Cinema Durante uma viagem de férias, Iris e Josh enfrentam eventos misteriosos que testam os limites de sua relação. Com reviravoltas inesperadas, o thriller explora temas de confiança e identidade, mantendo o público em suspense do início ao fim. As performances de Sophie Thatcher e Jack Quaid foram amplamente elogiadas, contribuindo para o sucesso crítico do filme.

O Brutaliza, Brady Corbet — 93% de aprovação Divulgação / A24 Após a Segunda Guerra Mundial, o arquiteto húngaro László Toth e sua esposa Erzsébet emigram para os Estados Unidos em busca de uma nova vida. Lá, eles são contratados por um cliente misterioso que transforma suas ambições e desafia suas convicções. O filme explora a tensão entre arte e comércio, identidade e assimilação, destacando-se pela cinematografia e pelas performances de Adrien Brody e Felicity Jones.