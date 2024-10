Suspense de ação com Mel Gibson e Nestor Carbonell, é o melhor filme que você verá esta semana na Netflix

Josh Duhamel encarna Gilbert Galvan Jr. com tamanha naturalidade que as cenas quase teatrais de “Bandido” se tornam inteiramente convincentes. A série explora, com tom irônico e doses de adrenalina, as aventuras de um ladrão de bancos que domina a arte de despistar autoridades por meio de truques simples, mas eficazes, acumulando uma fortuna considerável. O roteiro, assinado por Ed Arnold, Robert Knuckle e Kraig Wenman — nomes que muitos acreditam ser pseudônimos de antigos comparsas de Galvan Jr. — oferece uma fundação sólida a Allan Ungar. Contudo, o diretor opta por ir além das aparências, explorando as camadas mais sombrias da mente do protagonista, extraindo reflexões sutis que escapariam a olhares menos atentos. Dentro desse contexto, Ungar relata a troca de identidade de Galvan Jr. após sua fuga de uma prisão de baixa segurança, seguindo seus passos quando ele tenta se disfarçar na rotina cotidiana, insinuando uma possível vontade de largar a vida instável do crime, sem, é claro, renunciar ao patrimônio que obteve por meios ilícitos.

A sobrevivência muitas vezes nos leva a adotar posturas mais duras diante do mundo, moldadas pelas adversidades que surgem em cenários extremos, onde a vida se torna um palco de luta pela própria existência. Nesses ambientes, a individualidade cede lugar a uma consciência coletiva, onde cada um se vê forçado a aceitar medidas drásticas não por fraqueza, mas por falta de opções. Galvan Jr., enfrentando esse dilema, assume a identidade de Robert Lee Whiteman, comprando a carteira de um sem-teto por 22 dólares e se preparando para alçar os voos ambiciosos que sempre desejou. Ao encontrar Tommy, ele se vê a um passo de realizar seus sonhos: do outro lado da rua, vislumbram um banco grandioso, um dos maiores do Canadá, que ele invade com destreza e audácia, iniciando uma série de roubos que são ao mesmo tempo lucrativos e extremamente arriscados.

Duhamel e Mel Gibson formam uma dupla cativante, misturando o charme do primeiro com o caráter um tanto controverso do segundo, que não hesita em soltar comentários provocadores sobre ícones dos anos 1980, como Boy George, sem endurecer seu papel de antagonista. Whiteman, que um dia foi Galvan Jr., faz reflexões em bares de neon e sombras, afirmando que cada cidade possui seus esquemas próprios, e quem ousaria discordar? Seu desejo de ser um homem de família, representado pela figura de Andrea, a esposa interpretada por Elisha Cuthbert, quase se concretiza — ou talvez tenha de fato acontecido, anos depois, com sua ascensão a Hollywood. Já como produtor, Gilbert Galvan Jr. se envolve em projetos como “Our Quinceañera” (2019), de Fanny Veliz Grande, que conta a história de um filantropo do Texas organizando festas de debutante para jovens desfavorecidas. Talvez alguns anos de reclusão realmente possam transformar certas pessoas.

Filme: Bandido

Direção: Allan Ungar

Ano: 2022

Gêneros: Crime/Thriller/Biografia

Nota: 9/10