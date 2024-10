Tão apaixonante quanto um pôr do sol, a história de amor mais divertida e visceral da Netflix

A paixão é capaz de confundir até os mais racionais, mas o desencanto que segue os momentos intensos de afeto também tem o seu próprio tipo de loucura. “Loucura de Amor” traz à tona muitas das convenções que nos atraem para as narrativas românticas, mas sob a direção de Dani de la Orden, evita-se qualquer pretensão de análise profunda ou julgamento moral sobre os personagens.

Adrián e Carla, cada um à sua maneira, lidam com o tédio e a banalidade da vida, conectando-se por essa sensação compartilhada. O roteiro de Eric Navarro e Natalia Durán acompanha o desenrolar de diversos episódios que simulam o fluxo imprevisível da vida, expondo as complexidades e os paradoxos do desejo quando superadas certas barreiras, para que o ciclo do amor possa recomeçar, como um teste constante à resiliência dos envolvidos.

Adrián, publicitário, vive como se a existência fosse um comercial de luxo, entregando-se a noites de excessos e desafios inconsequentes com os amigos. Durante uma dessas saídas, ele aceita uma aposta: conquistar qualquer mulher indicada pelo grupo. Seu alvo é Carla, que exala liberdade e carrega uma aura de desapego, mas que na verdade busca um lugar de estabilidade. Em minutos, o predador se torna a presa, e o que era para ser apenas uma aventura transforma-se em algo mais profundo.

Conforme a relação avança, a realidade impõe suas duras condições, e o casal enfrenta não um conflito externo como nos clássicos trágicos, mas uma batalha contra forças internas e imprevistas. De la Orden conduz a história com leveza e emoção, dando espaço para personagens marcantes como Saúl, interpretado por Luis Zahera, cuja jornada ilustra a busca incessante por sentido em um mundo dominado pelo caos e pela paixão.

Filme: Loucura de Amor

Direção: Dani de la Orden

Ano: 2021

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10