Para maiores de 18: comédia na Netflix vai te fazer rir até doer a barriga

Poucos sabem, mas Seth Rogen mantém um relacionamento sólido com a atriz e cineasta Lauren Miller, que, além de protagonizar, também coescreveu a comédia “Para Se Divertir, Ligue” (título original: “For a Good Time, Call…”), lançada em 2012 sob a direção de Jamie Travis. O elenco é composto por Ari Graynor, Justin Long e, em uma participação especial, pelo próprio Seth Rogen.

O enredo leve e repleto dos típicos clichês que garantem o charme de uma boa comédia, acompanha Katie (interpretada por Lauren Miller), uma jovem desempregada de família rica que divide o apartamento em Nova York com seu namorado Charlie (James Wolk). Após dois anos de relacionamento, Charlie anuncia que fará uma viagem solitária à Itália para refletir sobre o futuro, deixando claro que não pretende levá-la. Afirmando que o relacionamento perdeu a emoção, Charlie busca novas experiências, o que deixa Katie em uma situação desconfortável, forçada a procurar outro lugar para viver, sem ter condições financeiras para tanto.

Nesse momento, Jesse (Justin Long), amigo em comum, surge com uma proposta inusitada. Ele sugere que Katie se mude para o apartamento de Ari Graynor (que interpreta outra personagem chamada Katie), uma jovem que herdou um imóvel espaçoso de sua avó, mas está prestes a ser despejada por não conseguir arcar com as despesas. A solução proposta por Jesse é que ambas dividam o espaço, já que nenhuma delas tem condições de bancar o aluguel sozinha.

O problema? As duas têm uma história mal resolvida. Elas se conheceram em uma festa anos atrás, quando a noite terminou de forma desastrosa: Lauren ofereceu carona a Katie, que, embriagada, urinou em seu carro, provocando um conflito que as afastou desde então. No entanto, pressionadas pelas circunstâncias, acabam aceitando a sugestão de Jesse e passam a dividir o apartamento.

A convivência, inicialmente complicada, começa a evoluir para uma amizade sincera. Além disso, Katie revela que ganha algum dinheiro trabalhando com telesexo e, com a ajuda do espírito empreendedor de Lauren, elas transformam a atividade em um negócio mais estruturado e lucrativo. O projeto cresce, e ambas começam a colher os frutos financeiros da empreitada, enquanto a amizade entre elas se fortalece.

No entanto, quando Lauren recebe uma oferta para o emprego que sempre sonhou, o futuro do negócio entra em risco, e a relação entre as duas é posta à prova. É nesse momento que elas precisam recorrer à empatia e à sororidade para preservar tanto a amizade quanto o empreendimento.

“Para Se Divertir, Ligue” é uma comédia destinada ao público adulto, com diálogos e cenas que podem não agradar a todos. Entretanto, o filme entrega uma narrativa leve e descontraída, misturando piadas sutis com uma reflexão genuína sobre o valor das amizades femininas.

Filme: Para Se Divertir, Ligue

Direção: James Travis

Ano: 2012

Gênero: Comédia

Nota: 8