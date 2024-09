A primeira comédia romântica da Netflix a alcançar o Top 1 mundial no dia da estreia

O amor tem o hábito de se manifestar nos cenários mais inusitados, desafiando nossas expectativas e desarmando qualquer tentativa de controle. Quanto mais buscamos o momento perfeito, calculamos as probabilidades e tentamos moldar o encontro ideal, mais nos distanciamos do que realmente importa. É nessa contradição que muitos se perdem, ignorando as oportunidades sutis que surgem quando menos esperamos.

Na adaptação cinematográfica de Vanessa Caswill, “Amor à Primeira Vista”, escrita por Katie Lovejoy e baseada no romance de Jennifer E. Smith, essa reflexão ganha forma através dos protagonistas Hadley e Oliver, interpretados por Hailey Lu Richardson e Ben Hardy. A narrativa é conduzida por Jameela Jamil, que não apenas guia os espectadores pela história do casal, mas também se transforma em várias figuras secundárias, enriquecendo a trama com sua versatilidade.

Hadley, ao perder seu voo para Londres, se encontra no meio de um aeroporto caótico, onde conhece Oliver, um britânico igualmente preso entre escalas. Enquanto aguardam o próximo embarque, uma conversa despretensiosa sobre gostos peculiares, como a aversão compartilhada à maionese, evolui para uma conexão inesperada. O destino, em sua ironia, os coloca lado a lado durante o voo, proporcionando horas de diálogo que desvelam camadas mais profundas de suas vidas.

Durante a viagem, Hadley revela estar a caminho do casamento de seu pai, um evento que encara com ressentimento, devido ao abandono que sentiu quando ele trocou os Estados Unidos pela Inglaterra, onde se tornou professor de Poesia e se envolveu com outra mulher. Oliver, inicialmente mais reservado, acaba desabafando sobre a recente perda de sua mãe, vítima de câncer. Essa troca de confidências cria uma intimidade palpável, que quase se concretiza em um beijo antes de serem interrompidos pela chegada ao destino. Contudo, uma falha técnica – o celular de Hadley sem bateria – impede que ela salve o número de Oliver, deixando seu futuro em suspenso.

A distância física entre eles, no entanto, não apaga a conexão emocional. Mesmo durante a cerimônia de casamento de seu pai, Hadley não consegue parar de pensar em Oliver. Determinada a encontrá-lo, ela se dirige ao funeral da mãe dele, apenas para descobrir que a mulher está viva, mas gravemente doente. Esse encontro, em vez de desmentir Oliver, aprofunda a complexidade de seus sentimentos, enquanto a mãe dele revela que optou por presenciar o próprio velório, ainda em vida, como uma forma de despedida.

Este desencontro inicial permite a Hadley reavaliar seu próprio relacionamento com o pai, conduzindo a uma conversa sincera onde antigas mágoas são finalmente expostas e, talvez, curadas. O filme, em sua conclusão, opta por um final que, embora previsível, satisfaz as expectativas de um romance clássico: Hadley e Oliver se reencontram, prontos para explorar a nova dinâmica que descobriram juntos.

“Amor à Primeira Vista” entrega uma narrativa que, embora entremeada por clichês, consegue capturar a atenção do público pela forma como brinca com as probabilidades e as reviravoltas emocionais. O longa de Caswill, embora não se desvencilhe completamente dos estereótipos de romances passageiros, oferece uma experiência cinematográfica que, apesar de não ser revolucionária, cumpre seu propósito de entreter e tocar o espectador em pontos sensíveis e familiares.

Filme: Amor à Primeira Vista

Direção: Vanessa Caswill

Ano: 2023

Gênero: Romance

Nota: 7/10