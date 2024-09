Os 4 filmes mais assistidos da Netflix no mês de agosto

Agosto trouxe uma onda de filmes que capturaram a atenção dos espectadores na Netflix. “A Liga” se destacou por sua fusão de ação e fantasia, enquanto “Kingsman: Serviço Secreto” e sua sequência, “Kingsman: O Círculo Dourado”, mantiveram o público vidrado com cenas de ação eletrizantes e humor afiado. Esses filmes rapidamente se tornaram os favoritos do mês, mostrando o apetite do público por histórias envolventes e repletas de surpresas. “Os Novatos” também conquistou seu espaço entre os mais assistidos, oferecendo uma combinação equilibrada de humor e drama que ressoou com os espectadores. A presença desses quatro títulos no topo da lista revela a diversidade de preferências dos assinantes da Netflix, que buscam desde aventuras cheias de adrenalina até narrativas mais reflexivas.

A Liga (2024), Julian Farino Divulgação / Netflix Mike, um trabalhador da construção civil em Nova Jersey, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando é recrutado para uma missão de alto risco. A convite de sua ex-namorada, Roxanne, ele embarca em uma jornada inesperada, deixando para trás a rotina de empreiteiro e mergulhando no perigoso mundo da espionagem. Sob a pressão de uma missão da inteligência americana, Mike se encontra em um território desconhecido, onde a margem de erro é mínima. Mesmo com boa vontade, a inexperiência de Mike se torna evidente quando ele comete deslizes que podem comprometer não apenas a operação, mas também sua própria sobrevivência. Envolvido em uma trama cheia de tensão e incertezas, ele precisa se adaptar rapidamente ao novo papel, enquanto enfrenta desafios que testam seus limites físicos e mentais. Cada passo em falso pode ser fatal, e Mike se vê em um jogo de vida ou morte, onde não há espaço para amadores.

Kingsman: Serviço Completo (2015), Matthew Vaughn Divulgação / Twentieth Century Fox Um jovem rebelde com tendência ao crime recebe uma inesperada oportunidade quando cruza o caminho de um agente veterano que o introduz a uma agência de espionagem secreta. Sem experiência, ele precisa provar seu valor em meio a recrutas igualmente ambiciosos, todos competindo por um lugar na organização. Sob a tutela de seu mentor, ele enfrenta testes extremos que desafiam tanto sua lealdade quanto suas habilidades. Enquanto isso, uma ameaça global se aproxima, orquestrada por um magnata excêntrico com um plano devastador, que visa alterar a ordem mundial. O mentor do rapaz, determinado a detê-lo, se vê diante de um confronto que coloca em risco não só o sucesso da missão, mas também a segurança de milhões. A trama se desenrola com reviravoltas e momentos de tensão, enquanto o jovem recruta descobre que o mundo da espionagem é mais traiçoeiro e letal do que jamais imaginou.

Kingsman: O Círculo Dourado (2017), Matthew Vaughn Divulgação / Twentieth Century Fox Após um devastador ataque de mísseis, restam apenas dois sobreviventes em uma agência secreta britânica: Eggsy e Merlin. Sem alternativas, eles embarcam em uma missão desesperada rumo aos Estados Unidos, onde esperam encontrar apoio em uma organização irmã, também dedicada à espionagem. Lá, cruzam caminhos com um grupo de agentes americanos, cada um com suas habilidades únicas, que se unem em uma aliança improvável. Juntos, esses agentes precisam enfrentar uma ameaça global: uma figura poderosa e perigosa, determinada a sair das sombras e conquistar notoriedade mundial. A vilã, uma traficante de drogas sem escrúpulos, revela um plano meticulosamente elaborado, que coloca em risco a segurança de milhões de vidas. A missão, agora, é impedir que seus planos sejam concretizados, em uma batalha que pode mudar o destino de todos e determinar o futuro das organizações envolvidas.