Os 5 filmes mais assistidos do Prime Video em 2024, até agora

Em um mercado de streaming cada vez mais competitivo, onde a oferta de conteúdo cresce a cada dia, alguns filmes conseguem se destacar, conquistando o público e se tornando fenômenos culturais. Em 2024, o Prime Video apresentou uma seleção de títulos que marcaram o ano com suas narrativas variadas. “Upgrade: As Cores do Amor” explora os limites entre tecnologia e emoção, oferecendo uma visão sobre o futuro das relações humanas.

“Uma Ideia de Você” aborda temas universais da vida contemporânea, ressoando com o público. “Matador de Aluguel” traz uma trama de ação intensa e personagens complexos, enquanto “Saltburn” nos leva a uma jornada pelo psicológico, revelando os recantos mais profundos da mente humana. “Minha Culpa” narra as repercussões das decisões humanas, destacando-se entre as histórias do ano. Esses cinco filmes não só dominaram as telas, mas também contribuíram para moldar o cenário do entretenimento em 2024.

Upgrade: As Cores do Amor (2024), Carlson Young Divulgação / Amazon Prime Video Ana, uma jovem ambiciosa buscando uma chance na carreira artística, recebe uma oportunidade inesperada: uma viagem a Londres oferecida por seu exigente chefe. Durante o voo, ela cruza caminhos com William, um homem charmoso e de posses, que a envolve em uma atração inesperada. A conexão entre eles cresce rapidamente, despertando sentimentos que ela não esperava encontrar em uma simples viagem de trabalho.Dividida entre as demandas profissionais e a euforia de um romance em ascensão, Ana se vê lutando para manter o foco em seus sonhos. Entre as paisagens vibrantes de Londres e Nova York, ela descobre que equilibrar suas ambições com o coração pode ser mais complicado do que imaginava. À medida que os desafios aumentam, Ana precisa decidir o que realmente quer para sua vida, enfrentando escolhas que podem mudar seu futuro.

Uma Ideia de Você (2024), Michael Snowalter Divulgação / Amazon Prime Video Solène, uma mãe solteira de 40 anos, sente-se desconectada das aventuras amorosas desde sua separação e a chegada de sua filha. A vida segue em uma rotina aparentemente sem surpresas até que, por insistência do ex-marido, ela se vê acompanhando a filha no Coachella. O evento, esperado como um simples festival, acaba se tornando o cenário de uma inesperada e intensa conexão que mudará sua vida de forma irreversível. O encontro com um jovem astro de 24 anos, integrante da boyband mais famosa do momento, transforma sua realidade de maneira surpreendente. O que começa como uma simples atração evolui para um relacionamento que desafia as convenções sociais e reacende sentimentos há muito adormecidos. Enquanto Solène se deixa levar por essa paixão, ela se vê obrigada a confrontar suas inseguranças e questionar os limites que a sociedade impõe sobre o amor e a diferença de idade.

Matador de Aluguel (2024), Doug Liman Divulgação / Metro-Goldwyn-Mayer Um ex-lutador de UFC, cansado da vida nos ringues e buscando um recomeço, aceita um emprego como segurança em uma estalagem nos paradisíacos Florida Keys. O que parecia ser uma oportunidade para relaxar e deixar o passado violento para trás, logo se transforma em um desafio inesperado. O ambiente, inicialmente calmo e sereno, revela um submundo complexo e perigoso, onde as aparências enganam e segredos sombrios ameaçam emergir a qualquer momento. À medida que os dias passam, ele percebe que o local esconde mais do que poderia imaginar, e que sua presença ali não é mero acaso. Enfrentando inimigos invisíveis e alianças duvidosas, ele precisa usar toda sua experiência em combate e sua astúcia para navegar em um mar de traições. Determinado a sobreviver, ele descobre que, nesse paraíso tropical, as regras são quebradas, e a violência espreita em cada esquina, tornando cada escolha uma questão de vida ou morte.

Saltburn (2023), Emerald Fennell Divulgação / Amazon Prime Video Nos anos 2000, um jovem estudante universitário enfrenta dificuldades para se adaptar ao ambiente elitista de Oxford. Ao cruzar o caminho de um colega carismático e de origem aristocrática, ele é irresistivelmente atraído pelo glamour e pela vida luxuosa que seu novo amigo oferece. O convite para passar uma temporada na imponente casa da família desperta nele uma fascinação crescente, que aos poucos vai dominando seus pensamentos. O que inicialmente parece uma amizade despretensiosa rapidamente se transforma em algo muito mais sombrio e intenso. A convivência no ambiente aristocrático revela facetas inquietantes e perigosas, e a linha entre admiração e obsessão torna-se cada vez mais tênue. A medida que a trama avança, os segredos ocultos nesse universo privilegiado começam a emergir, expondo o protagonista a um desfecho inesperado e inquietante.