Esqueça o baixo astral: 3 comédias leves que acabaram de estrear na Netflix e vão fazer você sorrir

Não Posso Viver Sem Você (2024), Santiago Requejo

Divulgação / Netflix

Carlos é um homem bem-sucedido, com uma vida que muitos invejariam, mas sua obsessão pelo celular está arruinando seu casamento de duas décadas. Após um evento familiar desastroso, causado por sua constante distração com o telefone, sua esposa Adela decide dar um ultimato: ou ele se desliga do aparelho ou perde o casamento. Desesperado para salvar o relacionamento, Carlos busca ajuda em uma terapia para viciados em tecnologia que encontrou na internet. Com o tempo correndo contra ele, Carlos enfrenta o desafio de equilibrar sua dependência digital com a necessidade urgente de reconquistar o amor de sua esposa. O dilema que vive o leva a uma reflexão profunda sobre as consequências da tecnologia na vida pessoal, enquanto tenta superar o vício e restaurar a harmonia em seu lar.