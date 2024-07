Obra-prima do cinema francês acaba de estrear no Prime Video, e você certamente vai querer assisti-la duas vezes

A conexão entre amor e culinária é uma combinação frequentemente subestimada, e o filme “O Sabor da Vida” explora essa relação com profundidade e sutileza. No decorrer de seus 38 minutos, o cineasta vietnamita Tran Anh Hung apresenta a interação silenciosa entre um chef francês e sua talentosa cozinheira. Ela se move com a graça de uma artista ao preparar pratos, transformando a cozinha em um palco onde a culinária é elevada a uma forma de arte. Baseado no romance “A Vida e a Paixão de Dodin Bouffant, Gourmet” (1920), o roteiro de Tran Anh Hung permanece fiel ao espírito libertário do autor suíço Marcel Rouff (1877-1936), capturando a essência do epicurista Dodin Bouffant e de sua parceira Eugénie.

A evolução do ser humano é refletida de maneira clara em nossa relação com a comida, desde os primórdios da nossa espécie até os dias atuais. Se há duzentos mil anos, nossos ancestrais estavam mergulhados em uma dieta primitiva baseada em frutas e caça, hoje enfrentamos uma realidade de conveniência alimentícia, como exemplificado pelos restaurantes de autoatendimento. Esta evolução demonstra como o desenvolvimento cognitivo e tecnológico possibilitou mudanças significativas em nossos hábitos alimentares e, consequentemente, em nossas interações sociais.

No filme, Bouffant e Eugénie organizam um banquete para os amigos dele, equilibrando com maestria seus sentimentos pessoais e a rigidez necessária na cozinha. Enquanto os pratos são servidos, ambos relaxam à sua maneira, e, embora apenas o chef esteja presente com os convidados, Eugénie participa discretamente da refeição. As atuações de Benoît Magimel e Juliette Binoche são marcadas por uma química notável, com a presença de Violette e Pauline, interpretadas por Galatéa Bellugi e Bonnie Chagneau-Ravoire, adicionando camadas à trama. Pauline, sobrinha de Violette, espelha Eugénie com uma perfeição inconsciente, seja ao preparar um molho bourguignon ou ao esconder suas emoções ao provar a omelete norvégienne.

O filme não revela como Bouffant e Eugénie se encontraram, mas a resistência da cozinheira ao casamento reflete sua aversão à ideia de perder sua autonomia. No terceiro ato, após um jantar romântico preparado por Bouffant, Eugénie cede, mas sua saúde começa a deteriorar-se. Juliette Binoche transmite com maestria a agonia de sua personagem, e a figura de Pauline ganha destaque, como se o filme estivesse se direcionando para uma interpretação mais suave de “A Criada” (2016) de Park Chan-wook. No entanto, Tran Anh Hung evita soluções simplistas, e o filme mantém-se como uma representação sensível e poética dos amores que persistem ao longo do tempo.

Filme: O Sabor da Vida

Direção: Tran Anh Hung

Ano: 2023

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 10