O filme oculto da Netflix que vai deixar os fãs de Black Mirror perplexos

Em 1969, um experimento militar focado no compartilhamento seguro de dados em tempo real foi adaptado às necessidades da equipe que o desenvolveu, ao mesmo tempo em que criava novas demandas e possibilidades. Os cientistas envolvidos no projeto viam nessa empreitada a chance de transformar o mundo na aldeia global idealizada pelo filósofo canadense Marshall McLuhan (1911-1980), um lugar utópico onde a maioria das pessoas, independentemente de classe social, cor da pele ou fé, teria direito de integrar uma nova civilização mais igualitária, fraterna e humana. Embora a internet tenha nascido sob um sonho grandioso, hoje, apenas 60% da população mundial tem acesso a uma conexão eficiente, revelando as limitações da inteligência artificial em seu estágio mais rudimentar.

Cada novo problema e desafio inédito provocado pela tecnologia forçou o homem a criar novas soluções. Surgiram então objetos, mecanismos, programas e dispositivos que antes eram completamente alheios ao cotidiano do cidadão comum. Esses avanços tecnológicos, capazes de expandir e transformar a realidade, permitiram que as pessoas vivenciassem situações outrora inimagináveis. No entanto, esses dispositivos rapidamente se tornaram comuns, parte do nosso dia a dia, e aquilo que antes era novidade virou rotina. A partir daí, novos desejos e necessidades foram criados, e a constante busca por inovações tecnológicas tornou-se parte da nossa realidade.

No filme “iBoy”, vemos um retrato fantasioso da vida pós-moderna. Baseado no romance de ficção científica homônimo de Kevin Brooks, publicado em 2010, Adam Randall aborda os superpoderes que adquirimos com a massificação da tecnologia. O roteiro de Joe Barton, Jonny Stockwood e Mark Denton é traduzido em uma sequência bem filmada onde Tom, o anti-herói adolescente interpretado por Bill Milner, é vítima de um tiroteio entre gangues e termina com fragmentos de seu smartphone no tecido cerebral. Submetido a uma cirurgia que lhe deixa uma cicatriz, Tom descobre que os condutores eletroeletrônicos do aparelho, combinados com a sua nova condição, resultam numa forma revolucionária de conexão que pode alcançar computadores e celulares de pessoas ao redor do mundo.

Randall mantém a trama nesse sentido por dois terços da projeção, até que decide explorar outra faceta da história narrada por Brooks, envolvendo Danny, o melhor amigo de Tom, interpretado por Jordan Bolger. O desfecho, apesar de cercado pelo cinza do horizonte britânico, mostra que Tom é capaz de superar crises e até de ser romântico, como visto na última cena com Lucy, a possível nova namorada, interpretada por Maisie Williams.

Filme: iBoy

Direção: Adam Randall

Ano: 2017

Gêneros: Ação/Ficção científica/Suspense

Nota: 8/10