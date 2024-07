O filme de 1 bilhão de dólares: último filme da franquia de ação mais famosa de Hollywood, está no Prime Video

Com sua 25ª aventura oficial, James Bond continua a evitar o desgaste. A ideia de concluir a saga de seis décadas do espião britânico mais famoso persiste entre os estúdios, mas a falta de um substituto à altura, com o mesmo sucesso comercial e impacto midiático, mantém Bond e sua licença para matar ativos, mesmo enfrentando as pressões da modernidade.

A razão para a rejeição de Idris Elba, após uma oferta pública para assumir o papel, permanece obscura. No entanto, Elba soube aproveitar a situação, destacando-se em “Luther: O Cair da Noite” (2023), dirigido por Jamie Payne. Enquanto isso, Tom Cruise continua a impressionar na franquia “Missão: Impossível”, com o próximo filme previsto para 28 de junho de 2024. Bond agora enfrenta uma nova batalha: a corrida contra o tempo.

A mais recente produção tem a sorte de contar com Cary Fukunaga e Daniel Craig, cuja colaboração é notável. No entanto, desde o prólogo, o roteiro de Fukunaga, coescrito por Neal Purvis e Robert Wade, mostra-se sem escapatória. Madeleine Swann, interpretada por Léa Seydoux, sobrevive ao ataque que mata sua mãe no chalé nas montanhas, juntamente com o assassino que procurava seu pai.

Passam-se cerca de 25 anos, e Swann e Bond mantêm uma relação turbulenta, repleta de acusações e ressentimentos, que afetam o desempenho profissional do espião, desejoso de ser amado. Esta breve incursão melodramática remete a “Operação Skyfall” (2012), onde Sam Mendes explora o passado do protagonista, também vivido por Craig, proporcionando ao talentoso elenco de apoio a chance de brilhar. Mesmo o MI6 não escapa das mudanças dos tempos, com Nomi, interpretada por Lashana Lynch, assumindo um papel de destaque no serviço secreto britânico. Bond conta com o suporte moral de Q, vivido por Ben Whishaw, e Moneypenny, de Naomie Harris, atuando discretamente.

A nova produção acaba sendo uma colagem de elementos de filmes anteriores da série, agradando aos fãs incondicionais das histórias de Ian Fleming (1908-1964). Com um elenco de alto calibre, Fukunaga encontra maneiras inovadoras de resolver os conflitos clássicos, levando a uma conclusão inevitável: o novo não se impõe facilmente. A aposta é que Idris Elba ou Tom Cruise ainda revitalizem futuras aventuras do eterno 007. Fique de olho neles.

Filme: 007 — Sem Tempo para Morrer

Direção: Cary Fukunaga

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Aventura

Nota: 8/10