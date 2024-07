O filme mais visto da Netflix no mundo todo, agora

Cresci, como muitos outros brasileiros da minha geração, assistindo a “Um Tira da Pesada” nas tardes de cinema em casa. Eddie Murphy, com apenas 23 anos na época do primeiro filme da série, hoje aos 63, retorna em “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley” ainda com energia e carisma. Murphy, em várias entrevistas, mencionou os desafios das cenas de ação, mas o resultado mostra que ele ainda está em forma.

O filme começa com Axel, papel de Murphy, tentando impedir um assalto durante uma partida de hockey dos Red Wings, levando a uma perseguição pelas ruas de Beverly Hills. Logo após, sua filha Jane (Taylour Paige), com quem ele não tem contato, se vê ameaçada após assumir um caso de corrupção policial.

Apesar de não ser um grande entusiasta de filmes de ação ou da própria franquia, é impressionante ver como “Um Tira da Pesada 4” consegue reviver uma fórmula antiga e torná-la relevante em 2024. O filme entrega quase duas horas de puro entretenimento, sem depender de efeitos visuais extravagantes ou fórmulas pré-estabelecidas.

O roteiro, assinado por Danilo Bach, Daniel Petrie Jr. e Will Beall, enfrentou um longo processo de desenvolvimento desde os anos 90. Diversos diretores e produtores tentaram dar continuidade à saga até que Jerry Bruckheimer conseguiu um roteiro aprovado por Eddie Murphy. Esta é a primeira produção da franquia pela Netflix, marcando uma mudança significativa, já que os filmes anteriores foram lançados pela Paramount Pictures.

Na nova trama, Axel é pai de Jane, uma advogada de 32 anos que teve um breve relacionamento com o detetive Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt). Jane está empenhada em inocentar um homem injustamente acusado, mas enfrenta adversários poderosos dentro da polícia, incluindo o capitão Cade Grant (Kevin Bacon). A volta de Axel à vida de Jane, apesar de relutante, será crucial para resolver o caso.

“Um Tira da Pesada 4” é a primeira vez que a franquia mostra um filho de Axel, algo não abordado nos filmes anteriores, embora Jane já existisse cronologicamente durante o terceiro filme, de 1994. Em um filme para televisão de 2013, Axel tinha um filho chamado Aaron (Brandon T. Jackson), mas este detalhe foi deixado de lado nesta nova produção.

Os fãs podem argumentar que esta nova sequência não atinge o nível dos filmes anteriores, mas “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley”, na Netflix, brilha graças ao humor, dinamismo e nostalgia. As cenas de ação e perseguição são empolgantes, e a trama mantém o interesse do público. Trazer a franquia de volta após 30 anos e ainda assim conquistar uma nova geração é um feito notável, demonstrando que Axel Foley ainda tem muito a oferecer.

Filme: Um Tira da Pesada 4: Axel Foley

Direção: Mark Molloy

Ano: 2024

Gênero: Ação/Comédia/Policial

Nota: 8