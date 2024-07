Todo mundo já sabe como é o aviso que se faz nos aviões, quando as aeromoças e os aeromoços fazem aquela mímica estranha: “Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras, coloque-a sobre o nariz e a boca ajustando o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Depois auxilie a pessoa ao seu lado”.

Mas os tempos mudaram e, ao contrário do que se pensa, o aviso não é mais o mesmo em todos os voos. Olha só como é feito o aviso em alguns aviões:

AVIÃO DE NEGACIONISTAS — Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Não puxe uma das máscaras, porque elas estão ali para te enganar, o avião não está caindo, isso é algo que a mídia quer que você acredite que está acontecendo.

AVIÃO DE EVANGÉLICOS — Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Cuidado com elas! Elas são instrumentos do demo! Ore bastante e cante uma canção em louvor ao senhor. E não se esqueça de contribuir com a obra do nosso piloto pastor.

AVIÃO IDENTITÁRIO — Em caso de despressurização da cabine, máscares de oxigêne cairão automaticamente. Puxe uma das máscares, coloque-e sobre e narize e a bocx ajustando o elástique em volta de cabece, e respire normalmentu. Depois auxilie a pessoe ao seu lade, se elu não for um macho branco heterotop.

AVIÃO DE EXTREMA DIREITA — Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Se a pessoa ao lado for comunista, ou seja, todo mundo menos os seus amigos e sua família, arranque a máscara dela para pegar mais oxigênio e mande ela pegar oxigênio em Cuba!

AVIÃO DE ESQUERDA RADICAL — Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Ajude a pessoa ao lado se ela for do nosso partido, se ela não for, ou seja, se for de direita, ajude também, mas apenas por um segundo, só para ela saber que você é do bem. Depois arranque a máscara dela, para não ajudar os fascistas imperialistas de direita!

AVIÃO LIBERAL — Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio não cairão automaticamente. Caso você não tenha trazido o seu próprio sistema de oxigenação de casa, poderá adquirir a sua máscara de oxigênio pelo preço de mercado.

AVIÃO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA — Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Envie sua identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de quitação eleitoral e duas fotos 3×4 para estar apto a puxar uma das máscaras. Depois apresente uma procuração da pessoa ao lado para poder auxiliá-la.