Corpo circense da EFG Basileu França realiza espetáculo Varieté Multicultural

Quarta edição do evento traz para o palco goiano a magia do circo com os estudantes da escola em Artes, especialmente no dia 6 de abril

O Corpo Circense da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, unidade do Governo de Goiás, apresenta um espetáculo multicultural no dia 6 de abril, às 18h, no Teatro Escola Basileu França. A apresentação contará com vários números produzidos pelos estudantes e profissionais da unidade, especialmente para esta noite. “O evento é um convite para que o público possa conhecer e vivenciar uma das mais antigas manifestações artísticas do mundo”, ressalta o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto.

O titular da pasta destaca que “eventos como o Varieté Multicultural, além de encantar, também inspiram nossos jovens. Essa integração entre arte, educação e inovação é fundamental para desenvolver talentos e construir um futuro mais criativo e inclusivo para Goiás”. A programação levará ao público números de acrobacias de solo e aéreas, além de espetáculos de equilibrismo e malabarismo.

À frente da apresentação estão os artistas que integram o Núcleo de Altas Habilidades do Basileu França, profissionais que trabalham há anos com a arte circense. O Corpo Circense é um dos grupos artísticos da EFG em Artes Basileu França. A instituição de ensino é ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e, desde 2021, é gerida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT). Os ingressos para o espetáculo, com valor de R$ 15, já podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Serviço:

Assunto: IV Varieté Multicultural Basileu França

Quando: Próximo domingo (6/4), às 18h

Onde: Teatro Escola Basileu França, Avenida Universitária, 1750, Setor Leste Universitário

Ingressos: R$ 15, pela plataforma Sympla