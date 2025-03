20 palavras que não deveriam existir — mas existem

A língua portuguesa é riquíssima, cheia de palavras elegantes, sonoras e poéticas. Mas, como toda família, ela também tem seus parentes esquisitos — aquelas palavras que parecem ter escapado do dicionário por acidente, ou que soam tão estranhas que a gente duvida que sejam reais. E o mais incrível? Elas existem. Estão nos livros, nas conversas e até nas nossas infâncias, muitas vezes escondidas no vocabulário da avó ou do tio do pavê.

Nesta lista, reunimos 20 palavras que definitivamente não parecem ter sido aprovadas por um bom senso linguístico — mas que estão vivíssimas por aí. Algumas são nojentas, outras engraçadas, outras simplesmente desconfortáveis de pronunciar. Todas têm uma coisa em comum: a sensação de que talvez, só talvez, não precisassem existir. Mas existem. E a gente promete que você vai rir (ou se encolher) com cada uma delas.

Caganeira — o nome técnico do caos intestinal. Poético como uma sirene de emergência.

Peidado — sim, o particípio de peidar. Linguisticamente correto. Socialmente inaceitável.

Xexelento — parece um xingamento inventado por uma criança irritada. Mas tá lá no dicionário.

Pustulento — parece que tem cheiro, e não é bom.

Esbaforido — tem o som de alguém tentando recuperar o fôlego depois de correr da vergonha de usar essa palavra.

Seboso — lambuzada de desgosto e oleosidade.

Zurrar — o verbo oficial do jumento. Use com moderação (ou não use).

Grogue — o estado entre o sono, a bebedeira e a ressaca moral.

Bufunfa — dinheiro na versão tio do pavê.

Trepidação — ok, é útil. Mas por que soa tão… suspeita?

Piparote — o tapa que vem com som de brinquedo quebrado.

Barrigudo — é uma palavra gorda. Literalmente.

Chulé — o nome de um cheiro que já apavora antes de existir.

Gorgonzola — parece o nome de uma bruxa mofada. E ainda é um queijo.

Cataplasma — mistura de remédio, lesma e desastre.

Trambolho — coisa que atrapalha e que já tropeça na própria pronúncia.

Meleca — escorre até da boca da palavra.

Atarantado — parece uma barata que tomou café demais.

Empanturrado — é tão cheia de letras quanto o estômago da palavra.