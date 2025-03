Fica 2025 anuncia shows de Zeca Baleiro, Mart’nália e Paralamas do Sucesso

Apresentações gratuitas estão marcadas para os dias 13, 14 e 15 de junho na cidade de Goiás

Artistas consagrados da música popular brasileira, Zeca Baleiro, Mart’nália e Paralamas do Sucesso são as atrações confirmadas para o 26º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2025), que será realizado de 10 a 15 de junho, na histórica cidade de Goiás. A programação do festival terá ainda shows de artistas regionais e locais, todos gratuitos.

O cantor Zeca Baleiro sobe ao palco no dia 13 de junho (sexta-feira), seguido por Mart’nália, no dia 14 (sábado). O encerramento do festival, no dia 15 (domingo), é apresentado pelo Sesc Goiás e terá a banda Os Paralamas do Sucesso. Os shows serão realizados na Praça de Eventos da cidade.

De acordo com a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, a presença desses artistas renomados enriquece o festival e impulsiona a economia e o turismo local, beneficiando diretamente a cidade de Goiás. “O Fica é mais do que um evento cultural, é uma plataforma que integra arte, meio ambiente e sustentabilidade, temas que são fundamentais para o desenvolvimento consciente de nossa sociedade”, destaca.

Artistas regionais

Além das atrações nacionais, o Fica 2025 contará com 10 shows e outras apresentações artísticas de artistas goianos, promovendo e valorizando a produção musical do estado. As inscrições para os artistas e grupos locais que desejam integrar a programação seguem abertas até o dia 7 de abril, pelo site oficial do festival.

Sobre o Fica

O Fica 2025 é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). A 26ª edição do Fica conta ainda com a parceria da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), das secretarias da Retomada, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, da Saúde, além do Goiás Social, Serviço Social do Comércio de Goiás (Sesc Goiás), Instituto Federal de Goiás e Prefeitura de Goiás.