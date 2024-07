Uma história sobre vida e morte, solidão e amadurecimento que vai fazer você chorar até lavar a alma, na Netflix

Agnes Svan enfrenta desafios intensos e pessoais. Em “Uma Parte de Você”, um drama sueco dirigido por Sigge Eklund, seguimos a trajetória dessa jovem de dezessete anos que, embora pudesse ser feliz, opta por viver à sombra de sua irmã mais velha, Julia. A narrativa, familiar em sua essência, é tratada com uma criatividade singular pelo diretor, explorando as complexidades e a beleza dos anos de formação que todos, de certa forma, vivenciamos. Essa abordagem transforma elementos potencialmente absurdos em componentes fundamentais de uma reflexão sobre a vida.

Sob a pena de Michaela Hamilton, o filme nos apresenta Agnes como uma jovem presa a padrões rigorosos, seguindo normas impostas por uma autoridade invisível. À medida que a história se desenrola, o público observa seu esforço contínuo para superar os desafios internos, em uma jornada de autoconhecimento e autoaceitação.

Julia serve como o reflexo distorcido no qual Agnes se enxerga. A mais velha parece ter uma vida perfeita, enquanto Agnes só vê em si mesma uma coleção de falhas comuns a muitos, refletindo os conflitos internos que todos enfrentamos. Julia é popular, confiante e namora um rapaz que compartilha dessas características, o que acentua o drama em que Eklund se aprofunda com habilidade.

No início da trama, personagens como Felicia Maxime e Zara Larsson são mostradas como opostos que, apesar das diferenças, mantêm uma amizade inabalável. No entanto, a protagonista, vivida por Maxime, é consumida por uma paixão intensa e desequilibrada por Noel, interpretado por Edvin Ryding. A ligação trágica entre eles não é completamente explicada, mas os detalhes íntimos de Agnes, como seu amor pelo teatro e admiração por Selma Lagerlöf, laureada com o Nobel de Literatura de 1909, ou sua paixão por hits como “Wake Me Up” (2013) do DJ Avicii, revelam seu caos interno de maneira adorável. E quem poderia julgá-la por isso?

Filme: Uma Parte de Você

Direção: Sigge Eklund

Ano: 2024

Gênero: Drama/Coming-of-age

Nota: 8/10