Comédia romântica à la Notting Hill, na Netflix, é o melhor motivo para você ficar em casa hoje

A busca por autoconhecimento exige mais do que apenas determinação, e dependendo da profundidade das cicatrizes, toda a fé acumulada ao longo da vida pode não ser suficiente. A sensibilidade dos artistas, entretanto, frequentemente transcende a compreensão dos mortais comuns. Escritores, poetas, pintores e, principalmente, músicos, com seu talento único, parecem habitar uma outra realidade. Eles são vistos como figuras quase sagradas, imunes à banalidade do cotidiano, ainda que sua missão seja oferecer consolo à humanidade.

O filme “Quando Encontrei Você”, disponível na Netflix, retrata um amor tranquilo em meio a circunstâncias conturbadas, embora gerenciáveis. O diretor Brian Baugh utiliza o talento do elenco para superar clichês e expectativas, criando uma trama que mantém o público incerto sobre os destinos dos personagens. Baseado no livro “There You’ll Find Me” de Jenny B. Jones, o roteiro, escrito por Baugh com a colaboração da autora, explora as emoções intensas de alguém em processo de autodescoberta.

Finley Sinclair enfrenta desafios por todos os lados. Ela tenta ingressar na prestigiada Escola de Música de Manhattan, mas sua execução tecnicamente impecável do “Concerto para Violino” de Beethoven carece de emoção. Após esse revés, decide aprimorar suas habilidades musicais em Dublin, onde seu falecido irmão estudou. O diretor contrasta a melancolia inicial com a calorosa recepção de Finley pela família anfitriã, onde Rose Reid brilha, mostrando as complexidades de sua personagem, que é ao mesmo tempo atormentada e perspicaz.

Os anfitriões, Sean e Nora Callaghan, interpretados por Fiona Bell e Ciaran McMahon, são um casal feliz que também abriga Beckett Rush, astro de uma popular série de filmes. Beckett, que viajou no mesmo voo que Finley, compartilha momentos significativos com ela, construindo uma conexão inesperada. Baugh desenvolve essas coincidências de forma natural, enquanto Vanessa Redgrave, no papel de Cathleen Sweeney, uma idosa em um asilo, oferece lições valiosas para a protagonista através de sua história de amor e perda.

Filme: Quando Encontrei Você

Direção: Brian Baugh

Ano: 2021

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 8/10