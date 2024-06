Último dia na Netflix: o thriller de ficção científica que você vai querer assistir duas vezes

Histórias de vingança são frequentemente um ponto de partida convincente para narrativas centradas em homens que buscam reencontrar seu equilíbrio, e “Upgrade: Atualização” não foge a essa regra. Grey Trace, o protagonista do filme dirigido por Leigh Whannell, é impulsionado por um desejo feroz de retribuição. Sua jornada começa quando um crime desestabiliza sua vida, transformando seu lar em um campo de desolação e quase ceifando sua existência. Movido por essa raiva, Trace embarca em uma missão implacável contra aqueles que o prejudicaram.

O filme explora a inevitabilidade do tempo, uma força que avança independentemente de nossas dúvidas e súplicas. Essa implacável passagem do tempo confere um valor inestimável a cada momento, especialmente quando se percebe a irreversibilidade de um destino cruel. A atuação de Logan Marshall-Green como Grey Trace captura a essência de um homem constantemente confrontado pela miséria de seu fracasso. A chance de reparar o dano e punir os culpados surge como uma luz no fim do túnel, transformando sua busca por vingança em uma missão moral essencial.

Leigh Whannell, ao longo de cem minutos de filme, utiliza muitos dos clichês que cercam o conflito eterno entre humanos e máquinas, mas o faz com uma dose de humor e leveza, torcendo essas convenções para criar um enredo intrigante. Marshall-Green é apresentado como um homem comum, um pouco simplório, trabalhando em um Firebird na garagem de uma casa luxuosa. Esse carro, porém, simboliza mais do que um simples veículo; é um indicativo da prevalência da inteligência artificial sobre a indústria automobilística tradicional.

O Firebird não pertence a Grey, cuja profissão de mecânico dificilmente permitiria tal estilo de vida. Em contraste, sua esposa Asha, interpretada por Melanie Vallejo, dirige um carro ainda mais avançado, o Kara, ressaltando a disparidade na relação do casal, onde Asha é a principal provedora, enquanto Grey se resigna ao papel de macho viril.

A trama de “Upgrade” se intensifica quando Grey e Asha visitam Eron Keen, um personagem interpretado por Harrison Gilbertson, presidente da Vessel, uma corporação que compete com a empresa de Asha, a Cobolt. Um acidente deixa Grey tetraplégico e mata Asha, mergulhando-o em uma espiral de desespero. Desesperado e imobilizado, ele aceita participar de uma terapia experimental que envolve a implantação de um microchip capaz de restaurar seus movimentos. Essa recuperação parcial abre caminho para o desenvolvimento do aspecto distópico do filme, uma característica que Leigh Whannell utiliza para garantir que “Upgrade: Atualização” se destaque e seja lembrado como uma narrativa poderosa e inesquecível.

Filme: Upgrade: Atualização

Direção: Leigh Whannell

Ano: 2018

Gêneros: Ficção científica/Ação

Nota: 7/10