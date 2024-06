A comédia romântica que mais arrecadou nas bilheterias na história do cinema está na Netflix

Lançado há mais de duas décadas, “Casamento Grego” se destacou de maneira surpreendente. Este filme, com roteiro de estreia de Nia Vardalos, que também protagonizou a história, tornou-se a comédia romântica de maior bilheteria de todos os tempos. Incrivelmente, Nia ouviu de sua agente que não era atraente o suficiente para ser a estrela de um filme, mas o sucesso subsequente provou o contrário.

O enredo gira em torno de Toula Portokalos, uma mulher de 30 anos, superprotegida por sua família grega tradicional. Toula trabalha no restaurante de seu pai, Gus, interpretado por Michael Constantine. Gus é um homem orgulhoso de suas raízes e tradições, assim como sua esposa, Maria (Lainie Kazan). Ambos desejam que Toula se case com um bom grego, perpetuando a linhagem familiar. No entanto, Toula anseia por mais; ela quer explorar o mundo, cursar a faculdade, trabalhar e ser independente. Em meio a essa busca por autodescoberta, ela encontra Ian (John Corbett), o amor de sua vida.

Este romance desafia as expectativas familiares. Ian não é o pretendente que Gus e Maria imaginavam para sua filha, mas o amor entre Toula e Ian é autêntico. Desconsiderando a desaprovação inicial de Gus, Ian pede Toula em casamento, e ela aceita, apesar das hesitações e das lamentações constantes de seu pai. Determinado a não desistir, Ian decide se adaptar à enorme e barulhenta família de Toula, mesmo que seus próprios pais, extremamente reservados, não facilitem as coisas. O choque cultural entre as duas famílias é inevitável, mas o amor entre Toula e Ian supera as adversidades.

O roteiro de “Casamento Grego” teve origem em um monólogo de Nia, inicialmente apresentado em pequenos teatros e posteriormente em um workshop da HBO. Nia, que na época lidava com uma agente que não acreditava em seu potencial, decidiu criar sua própria oportunidade, escrevendo um roteiro em vez de esperar por papéis no cinema. O projeto chamou a atenção de Tom Hanks, após uma apresentação a convite de sua esposa, Rita Wilson. Hanks, através de sua produtora Playtone, fez uma proposta a Nia, que permitiu a realização do filme conforme sua visão original.

Vardalos, oriunda de Winnipeg, Canadá, baseou o roteiro nas experiências de sua própria família. Antes de receber o apoio de Hanks, outros produtores tentaram modificar o projeto e oferecer o papel principal a uma atriz considerada mais atraente. No entanto, Hanks insistiu que Nia interpretasse Toula, preservando a autenticidade da personagem.

“Casamento Grego”, na Netflix, foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original e tornou-se um marco no gênero de comédia romântica. A abordagem original e ousada do filme conquistou tanto o público quanto a crítica, proporcionando uma nova e refrescante perspectiva em um gênero muitas vezes saturado.

Filme: Casamento Grego

Direção: Joel Zwick

Ano: 2003

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10