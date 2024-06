Drama com Zara Larsson, na Netflix, vai estraçalhar seu coração e fazer você chorar até lavar a alma

Ao que tudo indica, Zara Larsson, atriz que interpreta Julia no novo filme da Netflix, “Uma Parte de Você”, é uma famosa cantora sueca que, inclusive, já se apresentou no Brasil. No longa-metragem, ela é uma adolescente confiante, popular e carismática, que consegue tudo que quer e tem a admiração de todos, inclusive de Noel (Edvin Ryding), o garoto por quem sua irmã, Agnes (Felicia Maxime) está apaixonada.

Contudo, a adolescência é uma fase repleta de contrastes. É um período em que a liberdade começa a ser explorada, novas experiências surgem, e as primeiras paixões, junto com a experimentação de sexo, álcool e um espírito rebelde, entram em cena. Paralelamente, a responsabilidade começa a se manifestar. Com os pais deixando de supervisionar cada passo, as consequências dos erros começam a pesar. As transformações corporais e hormonais podem ser desorientadoras, gerando um sentimento de perda de identidade. Neste período de transição para a vida adulta, o estresse e a pressão são intensos.

Para os amigos mais próximos, Julia não era apenas a luz radiante que aparentava ser. Ela também enfrentava uma batalha interna contra a depressão, lidando com uma complexidade emocional e uma escuridão invisível aos olhos externos. Após uma festa, uma tragédia resulta na morte de Julia, e Agnes e sua família precisam enfrentar a dolorosa tarefa de reconstruir suas vidas. A ausência de Julia cria um vazio esmagador, com Agnes e sua mãe lutando para encontrar formas de lidar com essa nova realidade.

No início do filme, Julia é o foco central, mas após sua morte, a narrativa se concentra em Agnes. Inicialmente introspectiva, insegura e reservada, Agnes começa a assumir traços da personalidade de Julia, tentando se inspirar na imagem da irmã para se abrir a novas experiências. Felicia Maxime expressa habilmente o estado emocional fragilizado de Agnes, que, ao vestir as roupas de Julia e se inserir no círculo social da irmã, inclusive iniciando um relacionamento com Noel, traz maior intensidade dramática à trama.

A jornada de Agnes em busca de uma nova identidade social é complexa, exigindo um grande esforço pessoal. As reações das pessoas ao seu redor nem sempre são acolhedoras, e a verdade é que a adolescência é uma fase de autodescoberta constante. “Uma Parte de Você”, na Netflix, retrata de forma realista o drama de uma jovem que, ao enfrentar uma tragédia pessoal, lida com todas as transformações que a vida lhe impõe.

O filme, que marca a estreia de Sigge Eklund na direção, por vezes se torna exaustivo e monótono, apesar de sua abordagem sensível e realista dos conflitos adolescentes. As nuances emocionais capturadas pelas performances dos atores ajudam a manter o interesse, mas o ritmo lento e a repetitividade de algumas cenas podem desafiar a paciência do espectador. Mesmo assim, o longa oferece uma visão profunda sobre as dificuldades e complexidades da adolescência, enriquecida por uma atuação genuína e um enredo emocionalmente carregado.

Filme: Uma Parte de Você

Direção: Sigge Eklund

Ano: 2024

Gênero: Drama

Nota: 7/10