O melhor faroeste dos últimos dez anos está na Netflix

Ti West, renomado diretor de suspense, deixou sua marca no cinema com uma variedade de séries e filmes, incluindo “Pearl”, estrelado por Mia Goth, lançado em 2022. No entanto, em 2016, ele mergulhou no gênero do faroeste com “Terra Violenta”, estrelado por Ethan Hawke, John Travolta e Taissa Farmiga. O filme, repleto de tensão, é uma homenagem aos clássicos do faroeste, com referências que remetem à trilogia composta por “Por Um Punhado de Dólares” (1964), “Por uns Dólares a Mais” (1965) e “Três Homens em Conflito” (1966), além de uma narrativa que ecoa “O Estranho sem Nome”.

Em “Terra Violenta”, Ti West traz sua característica veia independente e uma dose de ultraviolência, centrando-se em um anti-herói cuja presença é sinônimo de terror e morte. Se fosse classificado como um filme de ação, poderia ser comparado a “John Wick”. Paul (Ethan Hawke), um veterano de guerra assombrado por seu passado sangrento, vagueia sem rumo até chegar a Denton, uma pequena cidade isolada no oeste americano, conhecida como “terra violenta”.

O início é calmo, mas logo dá lugar a uma espiral de violência iminente. Paul, um homem de poucas palavras, é confrontado por Gilly (James Ransone), um playboy arrogante que desafia Paul para um duelo após um encontro desagradável em um pub. Ignorando as provocações, Paul enfrenta Gilly na rua e o deixa inconsciente com um único soco.

O xerife da cidade (John Travolta), pai de Gilly, pede a Paul que deixe Denton para evitar mais conflitos. Paul concorda e parte da cidade com sua cadela, encontrando abrigo em uma hospedaria onde conhece Mary-Anne (Taissa Farmiga), uma jovem simpática que se torna sua aliada.

No deserto, Paul e sua cadela são emboscados por Gilly e seus capangas. Depois de um ato de violência brutal, Paul é dado como morto, mas sobrevive e retorna à cidade determinado a se vingar.

O restante do filme é uma saga implacável e frenética em busca de justiça. Com duelos intensos e coreografados, “Terra Violenta” captura a essência dos faroestes clássicos, explorando temas como redenção e as consequências dos atos violentos. O filme é sério e sombrio, sem espaço para alívio cômico, e Ethan Hawke entrega uma atuação convincente como o protagonista amargurado e desiludido. Disponível na Netflix, é uma experiência cinematográfica envolvente para os fãs do gênero.

A jornada de Paul em “Terra Violenta” é uma exploração profunda da natureza humana, mergulhando nas profundezas da vingança e da redenção. Enquanto ele enfrenta seus inimigos, confronta também seus próprios demônios internos, lutando para encontrar um sentido em um mundo dominado pela violência e pela brutalidade.

A habilidade de Ti West em criar uma atmosfera envolvente é evidente em cada cena do filme. A fotografia desoladora do deserto e a trilha sonora melancólica contribuem para a sensação de desespero que permeia toda a narrativa. Cada confronto é coreografado com maestria, transmitindo a intensidade e o perigo do mundo implacável em que os personagens habitam.

Ethan Hawke lidera o elenco com uma performance poderosa como Paul, transmitindo a angústia e a determinação do personagem com uma profundidade emocional impressionante. John Travolta traz uma presença imponente como o xerife ambíguo, enquanto Taissa Farmiga adiciona uma camada de humanidade como a jovem Mary-Anne.

“Terra Violenta”, na Netflix, é uma obra-prima do gênero faroeste contemporâneo. Ti West não apenas homenageia os clássicos do passado, mas também os revitaliza para uma nova geração de espectadores. Com sua narrativa cativante e performances excepcionais, o filme é uma experiência cinematográfica que fica gravada na mente do público muito tempo após o fim dos créditos.

Filme: Terra Violenta

Direção: Ti West

Ano: 2016

Gênero: Ação/Faroeste

Nota: 9/10